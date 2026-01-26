https://crimea.ria.ru/20260126/dvadtsat-mashin-popali-v-dtp-na-avtodoroge-m-4-don-1152678801.html
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 26.01.2026
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке. Об этом сообщают в ГАИ Кубани.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, осуществляется по одной полосе. Ранее сообщалось, что два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на СтавропольеПод Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
