20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 26.01.2026
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 26.01.2026
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
На автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке. Об этом сообщают в ГАИ... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T10:01
2026-01-26T10:01
россия
трасса м4 дон
трасса м-4 "дон"
ограничение движения
новости
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152678685_8:0:1256:702_1920x0_80_0_0_fd42e64183ff7a5781fccccf3f0f5907.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке. Об этом сообщают в ГАИ Кубани.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, осуществляется по одной полосе. Ранее сообщалось, что два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма.
россия
трасса м4 дон
краснодарский край
россия, трасса м4 дон, трасса м-4 "дон", ограничение движения, новости, краснодарский край
20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"

Движение на автодороге М-4 "Дон" затруднено из-за восьми ДТП

10:01 26.01.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за нескольких ДТП
На трассе М-4 Дон затруднено движение из-за нескольких ДТП
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На автодороге М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа затруднено движение из-за нескольких ДТП, которые произошли на трехкилометровом участке. Об этом сообщают в ГАИ Кубани.
"Примерно с 1362 по 1365 километр на автодороге М-4 "Дон" со стороны Джубги в сторону Краснодара произошло порядка восьми столкновений, в которых механические повреждения получили около 20 транспортных средств", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, осуществляется по одной полосе.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Черноморском районе Крыма.
РоссияТрасса М4 ДонТрасса М-4 "Дон"Ограничение движенияНовостиКраснодарский край
 
