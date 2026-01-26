https://crimea.ria.ru/20260126/dron-vsu-atakoval-skoruyu-s-patsientom-v-zaporozhskoy-oblasti-1152678174.html

Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области

Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Медикам и пациентке оказывается помощь, добавил губернатор.24 января украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Энергодаре, бригада медиков и водитель не пострадали, но машина оказалась серьезно повреждена.Также 24 января дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани в Херсонской области. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Врачи погибли на месте удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "скорую" в ЭнергодареВСУ ударили по поликлинике в КаховкеГибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности

