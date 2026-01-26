Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 26.01.2026
новые регионы россии
запорожская область
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_5170a7680dad9444ce085692b615db8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Медикам и пациентке оказывается помощь, добавил губернатор.24 января украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Энергодаре, бригада медиков и водитель не пострадали, но машина оказалась серьезно повреждена.Также 24 января дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани в Херсонской области. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Врачи погибли на месте удара.
новые регионы россии
запорожская область
новые регионы россии, запорожская область, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий
Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области

В Запорожской области два медика ранены при ударе беспилотника ВСУ по машине "скорой"

09:29 26.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Автомобиль бригады скорой помощи в городе Васильевке был атакован БПЛА противника, когда бригада транспортировала пациента. Медики доставляли в больницу женщину, получившую ранения тоже при атаке БПЛА. Пострадали двое сотрудников скорой помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
Медикам и пациентке оказывается помощь, добавил губернатор.
24 января украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Энергодаре, бригада медиков и водитель не пострадали, но машина оказалась серьезно повреждена.
Также 24 января дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани в Херсонской области. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. Врачи погибли на месте удара.
Новые регионы РоссииЗапорожская областьНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Евгений Балицкий
 
Лента новостейМолния