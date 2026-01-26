Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в компании.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.
Часть Симферополя обесточена

В Симферополе ряд улиц остались без электроснабжения

10:24 26.01.2026 (обновлено: 11:01 26.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Город Симферополь: улицы: Батурина, Гражданская, Трубаченко, Бахчисарайская, Парковая, Футболистов, Лихого; переулок Охотничий и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в компании.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.
