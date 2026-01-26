Часть Симферополя обесточена

https://crimea.ria.ru/20260126/chast-simferopolya-obestochena-1152679238.html
В Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".
2026-01-26T10:24
2026-01-26T10:24
2026-01-26T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в компании.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного штормаВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
10:24 26.01.2026 (обновлено: 11:01 26.01.2026)