Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
На Украине в шести областях страны на фоне отключений электроэнергии сложилась чрезвычайная ситуация с энергетикой. Об этом сообщил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 26.01.2026
украина
новости
киев
блэкаут
энергетика
отключение электроэнергии
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Украине в шести областях страны на фоне отключений электроэнергии сложилась чрезвычайная ситуация с энергетикой. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Зеленский уточнил, что чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуАрмия России ударила по критическим объектам на УкраинеЭлектроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
украина, новости, киев, блэкаут, энергетика, отключение электроэнергии, владимир зеленский
Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве

На Украине без света чрезвычайная ситуация в Киеве и шести областях страны – Зеленский

17:30 26.01.2026
 
Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит совещание в связи с отключениями света на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит совещание в связи с отключениями света на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Украине в шести областях страны на фоне отключений электроэнергии сложилась чрезвычайная ситуация с энергетикой. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Сложнее всего с точки зрения энергетики прежде всего в Киеве и Киевщине, Харькове и области, Черниговщине, Сумщине, Днепровщине, Запорожье (части области, временно подконтрольной киевским властям – ред.)", – сказал глава киевского режима.

Зеленский уточнил, что чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.
Лента новостейМолния