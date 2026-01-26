https://crimea.ria.ru/20260126/blekaut-na-ukraine-zelenskiy-zayavil-o-chrezvychaynoy-situatsii-v-kieve-1152697502.html

Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Украине в шести областях страны на фоне отключений электроэнергии сложилась чрезвычайная ситуация с энергетикой. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Зеленский уточнил, что чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуАрмия России ударила по критическим объектам на УкраинеЭлектроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА

