Рейтинг@Mail.ru
Армия России ударила по критическим объектам на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/armiya-rossii-udarila-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-1152682852.html
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Армия России ударила по критическим объектам на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:41
2026-01-26T12:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142207923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6470f0ead3b45a1c5a15ff226cd03005.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось ранее, ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Также сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142207923_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_553306c3ab024446944871705fc97cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Армия России ударила по критическим объектам на Украине

Армия России ударила по критическим объектам на Украине и складам с боеприпасами ВСУ

12:41 26.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - рассказали в министерстве.
Как сообщалось ранее, ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.
Также сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
14:15Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
14:01В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
13:44В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
13:31ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
13:17Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
13:03Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
12:56Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
12:48В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
12:41Армия России ударила по критическим объектам на Украине
12:35В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
12:17В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:13В Севастополе подешевели мясо и овощи
12:00В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
11:49Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:3826 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
11:36В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
11:25Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
11:15Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
11:10Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния