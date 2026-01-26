https://crimea.ria.ru/20260126/armiya-rossii-udarila-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-1152682852.html
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Армия России ударила по критическим объектам на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:41
2026-01-26T12:41
2026-01-26T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска поразили в течение суток объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось ранее, ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Также сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по заводу, производящему дальнобойные беспилотники, и работающим на ВСУ объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России ударила по критическим объектам на Украине
Армия России ударила по критическим объектам на Украине и складам с боеприпасами ВСУ