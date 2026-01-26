Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/aeroflot-soobschil-o-globalnom-sboe-bronirovaniya-1152697296.html
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования - РИА Новости Крым, 26.01.2026
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования
В системе бронирования "Аэрофлота" произошел сбой. Сейчас регистрация приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В системе бронирования "Аэрофлота" произошел сбой. Сейчас регистрация приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.В пресс-службе уточнили о возможных корректировках.Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский заявил, что Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.
аэрофлот, новости, самолет, аэропорт
"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования

"Аэрофлот" временно остановил регистрацию пассажиров

16:30 26.01.2026
 
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В системе бронирования "Аэрофлота" произошел сбой. Сейчас регистрация приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили о возможных корректировках.
Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.
Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский заявил, что Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.
Лента новостейМолния