https://crimea.ria.ru/20260126/aeroflot-soobschil-o-globalnom-sboe-bronirovaniya-1152697296.html

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования - РИА Новости Крым, 26.01.2026

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования

В системе бронирования "Аэрофлота" произошел сбой. Сейчас регистрация приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T16:30

2026-01-26T16:30

2026-01-26T16:30

аэрофлот

новости

самолет

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110114/80/1101148028_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_408baa9507e13027f851e070b18e939a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В системе бронирования "Аэрофлота" произошел сбой. Сейчас регистрация приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.В пресс-службе уточнили о возможных корректировках.Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский заявил, что Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года. 11 сентября возобновил обслуживание рейсов аэропорт Краснодара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, новости, самолет, аэропорт