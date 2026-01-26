Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 26 января
Какой сегодня праздник: 26 января
Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев – праздник страны. А еще свое... 26.01.2026
2026-01-26T00:00
2026-01-26T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 26 января

Что празднуют в России и в мире 26 января

00:00 26.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев – праздник страны. А еще свое 82-летие празднует американская правозащитница Анджела Дэвис.

Что празднуют в мире

Поздравления принимают работники таможенных служб планеты. Международный день таможенника был утвержден в часть первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоит более 150 государств-членов.
В Австралии сегодня отмечают День страны. Этот национальный праздник знаменует начало освоения континента европейцами: 26 января 1788 года британский капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и основал там первую колонию – Новый Южный Уэльс.
Также в этот день в Уганде отмечают День свободы, индийцы празднуют День Республики.

Необычные праздники

Современное человечество настолько привыкло к интернету, что уже не представляет без него свою жизнь. Европейцы придумали, как отвлечь людей от виртуальной реальности – ввели Международный день без интернета. По традиции день посвящают общению "вживую": встрече с друзьями, выезду на пикник или любимому хобби.

Знаменательные события

В 1525 году в правление великого князя и государя всея Руси Василия III вышел первый печатный вариант карты Руси – с обозначением Московских земель.
В 1911 году американский пилот Глен Кертис совершил полет на первом гидроплане – самолете, способном приземляться на воду.
В 1924 году второй съезд Советов СССР переименовал город Петроград в Ленинград с целью увековечить память вождя пролетариата.

Кто родился

26 января 1921 года родился японский предприниматель, основатель корпорации Sony Акио Морита – физик, инженер, изобретатель. Благодаря деятельности Мориты фраза "Made in Japan" стала своеобразным гарантом качества. История успеха основателя "Sony" отражена в его автобиографии "Сделано в Японии".
82 года исполняется американской правозащитнице, коммунистке и социологу Анджеле Дэвис. В период расистского противостояния в США она считалась символом движения за права заключенных.
Также 26 января родились актрисы Наталья Вавилова и Анна Большова, телеведущий Алексей Лысенков, канадский хоккеист Уэйн Гретцки, португальский футболист Жозе Моуриньо.
