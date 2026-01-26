Рейтинг@Mail.ru
40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 26.01.2026
40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 26.01.2026
40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.У️точняется, что 34 беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – над акваторией Азовского моря и по одному над территорией Брянской и Калужской области.Раннее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России

07:45 26.01.2026 (обновлено: 07:46 26.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
У️точняется, что 34 беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – над акваторией Азовского моря и по одному над территорией Брянской и Калужской области.
Раннее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек.
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФАзовское мореКраснодарский край
 
