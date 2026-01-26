https://crimea.ria.ru/20260126/40-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-regionami-rossii-1152677263.html

40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России

40 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России

Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.У️точняется, что 34 беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – над акваторией Азовского моря и по одному над территорией Брянской и Калужской области.Раннее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

