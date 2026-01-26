https://crimea.ria.ru/20260126/26-let-integratsii-chto-soyuznoe-gosudarstvo-daet-rossii-i-belorussii-1152680994.html
26 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.26 января 2000 года, 26 лет назад, вступил в силу Договор о создании Союзного государства, ратифицированный парламентами обеих стран. За этот период интеграционный проект Москвы и Минска проделал большой путь и превратился в настоящий стратегический союз.С другой стороны, отметил политолог, Россия гарантирует суверенитет Белоруссии, как на внешнем контуре, так и внутри государства. Он напомнил, что Москва оказала существенную и значимую поддержку Минску в 2020 году, когда Запад методами "цветных революций" пытался осуществить в Белоруссии госпереворот и свергнуть президента Александра Лукашенко. Это обстоятельство значительно укрепило российско- белорусское партнерство, указал эксперт.Также имеются значительные результаты в социально-экономической сфере. Объем товарооборота РФ и Белоруссии ежегодно обновляет рекорды. Предполагается, что за 2025 год он превысит 60 миллиардов долларов.Кроме того, существенные результаты достигнуты в развитии логистики, гуманитарной и туристической сферах, что, опять же, особо актуально в условиях жестких санкций против РФ, указал аналитик."В целом партнерство благоприятное, хотя назвать его абсолютно безоблачным тоже нельзя. Страны возглавляют сильные лидеры, и очевидно, что у каждого из них есть свои интересы и инициативы. Но в целом их удается успешно и гармонично согласовывать, в том числе благодаря очень хорошим отношениям двух президентов", – заключил политолог.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ декларирует образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Программой действий по его реализации определены основные направления и этапы интеграции, включая введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности.В результате интеграционных процессов по линии Союзного государства России и Белоруссии удалось выйти на наиболее высокий в СНГ уровень двустороннего политического и экономического взаимодействия.В рамках Союзного государства реализуются межгосударственные программы, проекты и мероприятия, финансируемые из союзного бюджета. Тесное взаимодействие обеспечивается в военной сфере, в области внешней политики, чрезвычайного реагирования, безопасности и борьбы с преступностью. По ряду направлений подписаны и реализуются программы и планы совместных действий.
александр шатилов, мнения, союзное государство, белоруссия, россия, экономика, политика, безопасность
11:38 26.01.2026 (обновлено: 12:05 26.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
26 января 2000 года, 26 лет назад, вступил в силу Договор о создании Союзного государства, ратифицированный парламентами обеих стран. За этот период интеграционный проект Москвы и Минска проделал большой путь и превратился в настоящий стратегический союз.
"В рамках интеграции на сегодняшний день имеются результаты, которые уже проверены временем и закреплены. В первую очередь стороны выиграли в безопасности, как во внутренней, так и во внешней. Мы видим, что в условиях СВО Белоруссия нам "держит фланг". И хотя она не является участником боевых действий, но оказывает России содействие и помогает", – сказал Шатилов.
С другой стороны, отметил политолог, Россия гарантирует суверенитет Белоруссии, как на внешнем контуре, так и внутри государства. Он напомнил, что Москва оказала существенную и значимую поддержку Минску в 2020 году, когда Запад методами "цветных революций" пытался осуществить в Белоруссии госпереворот и свергнуть президента Александра Лукашенко. Это обстоятельство значительно укрепило российско- белорусское партнерство, указал эксперт.
Также имеются значительные результаты в социально-экономической сфере. Объем товарооборота РФ и Белоруссии ежегодно обновляет рекорды. Предполагается, что за 2025 год он превысит 60 миллиардов долларов.
"Также мы видим, что в условиях жесткого противостояния с Западом союзнические отношения между Белоруссией и Россией позволяют нивелировать эффект западных санкций и успешно противостоять попыткам обрушить экономики двух стран", – подчеркнул Шатилов.
Кроме того, существенные результаты достигнуты в развитии логистики, гуманитарной и туристической сферах, что, опять же, особо актуально в условиях жестких санкций против РФ, указал аналитик.
"В целом партнерство благоприятное, хотя назвать его абсолютно безоблачным тоже нельзя. Страны возглавляют сильные лидеры, и очевидно, что у каждого из них есть свои интересы и инициативы. Но в целом их удается успешно и гармонично согласовывать, в том числе благодаря очень хорошим отношениям двух президентов", – заключил политолог.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ декларирует образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.
Программой действий по его реализации определены основные направления и этапы интеграции, включая введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности.
В результате интеграционных процессов по линии Союзного государства России и Белоруссии удалось выйти на наиболее высокий в СНГ уровень двустороннего политического и экономического взаимодействия.
В рамках Союзного государства реализуются межгосударственные программы, проекты и мероприятия, финансируемые из союзного бюджета. Тесное взаимодействие обеспечивается в военной сфере, в области внешней политики, чрезвычайного реагирования, безопасности и борьбы с преступностью. По ряду направлений подписаны и реализуются программы и планы совместных действий.
