https://crimea.ria.ru/20260125/zelenskiy-otkazalsya-vyvodit-vsu-iz-donbassa-1152673799.html
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T21:09
2026-01-25T21:09
2026-01-25T21:18
новости
новые регионы россии
россия
новости сво
украина
переговоры
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152403720_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0cf7cc5d238f95e70b7b810ecd9b6ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта. Предполагается, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152403720_98:0:1007:682_1920x0_80_0_0_5b29c3a061c1d3578e9006fe031da46c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новые регионы россии, россия, новости сво, украина, переговоры, владимир зеленский
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить ВСУ из Донбасса
21:09 25.01.2026 (обновлено: 21:18 25.01.2026)