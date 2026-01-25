https://crimea.ria.ru/20260125/zelenskiy-otkazalsya-vyvodit-vsu-iz-donbassa-1152673799.html

Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 25.01.2026

Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта. Предполагается, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

