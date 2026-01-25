Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта. Предполагается, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.
новости, новые регионы россии, россия, новости сво, украина, переговоры, владимир зеленский
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить ВСУ из Донбасса

21:09 25.01.2026 (обновлено: 21:18 25.01.2026)
 
© AP Photo Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo Danylo Antoniuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.
"Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины... повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна – ред.)", – цитирует заявление Зеленского РИА Новости.
Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта. Предполагается, что переговоры могут продолжиться на следующей неделе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.
НовостиНовые регионы РоссииРоссияНовости СВОУкраинаПереговорыВладимир Зеленский
 
