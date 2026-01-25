https://crimea.ria.ru/20260125/vo-frantsii-arestovali-kapitana-zaderzhannogo-tankera-1152667884.html
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Капитана танкера Grinch, следовавшего из Мурманска и задержанного французскими ВМС, поместили под стражу, сообщила в воскресенье радиостанция RTL со ссылкой на прокуратуру Марселя.По заявлению прокуратуры, остальные члены экипажа, также граждане Индии, остаются на борту судна, сообщает RTL.Французские военные 22 января задержали для досмотра судно, следовавшее из Мурманска. Целью задержки была проверка принадлежности судна, которое подозревается в использовании ложного флага.Это не первый случай задержания Францией танкера. В октябре были заключены под стражу два члена экипажа судна Boracay, включенного в пакет ограничений против Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:США захватили шестой танкер с нефтью из ВенесуэлыОтветы последуют: Путин об атаках на танкерыС захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть - Трамп
25.01.2026