В центре Симферополя на две недели ограничат движение - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В центре Симферополя на две недели ограничат движение
В центре Симферополя на две недели ограничат движение - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В центре Симферополя на две недели ограничат движение
В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение планируют ограничить уже в шесть утра в понедельник, 26 января, а восстановить – в шесть утра в понедельник, 9 февраля, уточнили в пресс-службе, попросив жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКогда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
В центре Симферополя на две недели ограничат движение

В Симферополе на две недели ограничат движение в центре из-за монтажа коммуникаций

19:28 25.01.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР – от ул. Менделеева до пр. Кирова", – говорится в сообщении.
Движение планируют ограничить уже в шесть утра в понедельник, 26 января, а восстановить – в шесть утра в понедельник, 9 февраля, уточнили в пресс-службе, попросив жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут.
© Администрация СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Администрация Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольДороги КрымаАдминистрация СимферополяНовости КрымаКрым
 
