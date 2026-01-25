https://crimea.ria.ru/20260125/v-ssha-bolee-polumilliona-domov-obestocheny-iz-za-snezhnoy-buri-1152665414.html

В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури

В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури - РИА Новости Крым, 25.01.2026

В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури

Число домов, оставшихся без электроснабжения в США на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Число домов, оставшихся без электроснабжения в США на фоне снежной бури, превысило 500 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.Из общего числа отключений больше всего пришлось на штаты Теннесси, Техас, Луизиана и Миссисипи.Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

