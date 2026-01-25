Рейтинг@Mail.ru
В Сочи введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260125/v-sochi-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152664373.html
В Сочи введен режим повышенной готовности
В Сочи введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Сочи введен режим повышенной готовности
В Адлерском районе Сочи введен режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информирует пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T15:37
2026-01-25T15:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152664638_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_96b7c913af9fb84300f2dbd4b7e5f081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адлерском районе Сочи введен режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информирует пресс-служба администрации города.Кроме того, по данным администрации, дорогу после уже повторного оползня расчищают в Хостинском районе, возле садового товарищества "Корчагинец". В данном случае коммуникации не повреждены, угрозы жилым домам нет.
сочи, адлер, новости, происшествия, погода, оползень
В Сочи введен режим повышенной готовности

В Сочи введен режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня – власти

15:37 25.01.2026
 
© Официальный канал администрации города СочиОползень в Сочи
Оползень в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адлерском районе Сочи введен режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информирует пресс-служба администрации города.
"В Адлерском районе на территории рядом с многоквартирным домом по Петрозаводской, 26/5 в связи с подвижкой грунта с участка, находящегося в федеральной собственности, введен режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным администрации, дорогу после уже повторного оползня расчищают в Хостинском районе, возле садового товарищества "Корчагинец". В данном случае коммуникации не повреждены, угрозы жилым домам нет.
"Также минувшей ночью на трассе к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота на проезжую часть сошел сель. На место оперативно были направлены сотрудники ДРСУ и спецтехника. Вывезено порядка 30 кубометров грунта", – проинформировали в пресс-службе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать
300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии
Где в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
 
СочиАдлерНовостиПроисшествияПогодаОползень
 
