В Сочи введен режим повышенной готовности
В Сочи введен режим повышенной готовности
2026-01-25T15:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адлерском районе Сочи введен режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информирует пресс-служба администрации города.Кроме того, по данным администрации, дорогу после уже повторного оползня расчищают в Хостинском районе, возле садового товарищества "Корчагинец". В данном случае коммуникации не повреждены, угрозы жилым домам нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в ЯпонииГде в Севастополе летом и весной могут случиться оползни – прогноз
