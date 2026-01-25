https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-sobaka-napala-na-rebenka--delo-v-prokurature-1152661068.html
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
2026-01-25T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили в воскресенье в пресс-служба прокуратуры города.Прокуратура Гагаринского района города Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях, о нападении собаки на ребенка.Уточняется, что прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаВ Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести делоВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
