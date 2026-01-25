Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-sobaka-napala-na-rebenka--delo-v-prokurature-1152661068.html
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили в воскресенье в пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T11:49
2026-01-25T11:49
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура города севастополя
севастополь
новости севастополя
собаки
бездомные собаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_447e53525cb13056a41b2f7f7f40e586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили в воскресенье в пресс-служба прокуратуры города.Прокуратура Гагаринского района города Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях, о нападении собаки на ребенка.Уточняется, что прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаВ Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести делоВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6466c629d4cfffb9ce0c04e2b6e8805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя, собаки, бездомные собаки
В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре

Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на ребенка в Севастополе

11:49 25.01.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкВолчий оскал
Волчий оскал - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили в воскресенье в пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратура Гагаринского района города Севастополя организовала проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях, о нападении собаки на ребенка.
"21 января на улице Тульской в городе Севастополе школьника укусила одна из двух собак, которых часто замечают местные жители в этом районе. Мальчик получил травмы кистей рук и запястья, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь", – привели в пресс-службе информацию из соцсетей, проверку которой предстоит провести надзорному ведомству.
Уточняется, что прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело
В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
 
КрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура города СевастополяСевастопольНовости СевастополяСобакиБездомные собаки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
10:16В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
10:06Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
09:37На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
09:16Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
09:05Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
08:39Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
Лента новостейМолния