https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-sobaka-napala-na-rebenka--bastrykin-zatreboval-doklad-1152674115.html
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T22:03
2026-01-25T22:03
2026-01-25T22:06
новости севастополя
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
бездомные собаки
александр бастрыкин
владимир терентьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК.В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили ранее в воскресенье в пресс-службе прокуратуры города.Глава ведомства поручил руководителю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаВ Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести делоВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, бездомные собаки, александр бастрыкин, владимир терентьев
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе
22:03 25.01.2026 (обновлено: 22:06 25.01.2026)