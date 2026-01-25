Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-sobaka-napala-na-rebenka--bastrykin-zatreboval-doklad-1152674115.html
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T22:03
2026-01-25T22:06
новости севастополя
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
бездомные собаки
александр бастрыкин
владимир терентьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК.В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили ранее в воскресенье в пресс-службе прокуратуры города.Глава ведомства поручил руководителю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаВ Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести делоВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, бездомные собаки, александр бастрыкин, владимир терентьев
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе

22:03 25.01.2026 (обновлено: 22:06 25.01.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК.
В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили ранее в воскресенье в пресс-службе прокуратуры города.
"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", – проинформировали в СК.
Глава ведомства поручил руководителю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
В Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести дело
В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
 
Новости СевастополяСевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияБездомные собакиАлександр БастрыкинВладимир Терентьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
21:31Опасный вирус Нипах и штормовое в Крыму – главное за день
21:09Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
20:56Президентские гранты: какие инициативы крымчан получают поддержку
20:32Какого жилья очень не хватает в Крыму
20:11Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
19:48Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
19:28В центре Симферополя на две недели ограничат движение
19:10Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
18:54Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
18:37На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
18:22Рейд в Севастополе открыли
18:07Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
17:47Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
17:30Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
17:10Умер бывший гитарист группы "Любэ"
16:43Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
16:07В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури
15:37В Сочи введен режим повышенной готовности
15:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
Лента новостейМолния