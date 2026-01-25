https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-sobaka-napala-na-rebenka--bastrykin-zatreboval-doklad-1152674115.html

В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК.В Севастополе школьник получил травмы из-за нападения безнадзорной собаки, по данному факту открыта проверка, сообщили ранее в воскресенье в пресс-службе прокуратуры города.Глава ведомства поручил руководителю СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенкаВ Крыму бродячая собака напала на ребенка: Бастрыкин поручил завести делоВ Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки

