В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора" - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе "Сапун-Гора". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T23:02
2026-01-25T23:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе "Сапун-Гора". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 32 минуты.На тушение сразу подали стволы. Пожар площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса. Из горящих строений огнеборцы вынесли 4 углекислотных баллона, не допустив их критического нагрева. Полностью пожар ликвидировали в 22:18, сообщили спасатели.На месте от МЧС России работали 17 специалистов и 5 единиц техники. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"

Пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора" в Севастополе потушили на 60 "квадратах"

23:02 25.01.2026 (обновлено: 23:05 25.01.2026)
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе "Сапун-Гора". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.
Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 32 минуты.
"Прибыв к месту, подразделения МЧС России установили, что пламя охватило одноэтажный частный дом, гараж и легковой автомобиль внутри него, в безопасное место самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребенок", – проинформировали в МЧС.
На тушение сразу подали стволы. Пожар площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса. Из горящих строений огнеборцы вынесли 4 углекислотных баллона, не допустив их критического нагрева. Полностью пожар ликвидировали в 22:18, сообщили спасатели.
На месте от МЧС России работали 17 специалистов и 5 единиц техники. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожарная машина в Севастополе
24 января, 12:16
В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
 
СевастопольНовости СевастополяПроисшествияМЧС СевастополяПожар
 
