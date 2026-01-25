https://crimea.ria.ru/20260125/v-sevastopole-proizoshel-pozhar-v-sadovodcheskom-tovarischestve-sapun-gora-1152674684.html
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
2026-01-25T23:02
2026-01-25T23:02
2026-01-25T23:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе "Сапун-Гора". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 32 минуты.На тушение сразу подали стволы. Пожар площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса. Из горящих строений огнеборцы вынесли 4 углекислотных баллона, не допустив их критического нагрева. Полностью пожар ликвидировали в 22:18, сообщили спасатели.На месте от МЧС России работали 17 специалистов и 5 единиц техники. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
Пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора" в Севастополе потушили на 60 "квадратах"
23:02 25.01.2026 (обновлено: 23:05 25.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дом, гараж и автомобиль загорелись в садоводческом товариществе "Сапун-Гора". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.
Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 32 минуты.
"Прибыв к месту, подразделения МЧС России установили, что пламя охватило одноэтажный частный дом, гараж и легковой автомобиль внутри него, в безопасное место самостоятельно эвакуировались двое взрослых и ребенок", – проинформировали в МЧС.
На тушение сразу подали стволы. Пожар площадью 60 квадратных метров локализовали за полчаса. Из горящих строений огнеборцы вынесли 4 углекислотных баллона, не допустив их критического нагрева. Полностью пожар ликвидировали в 22:18, сообщили спасатели.
На месте от МЧС России работали 17 специалистов и 5 единиц техники. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
