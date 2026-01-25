https://crimea.ria.ru/20260125/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-so-vspyshkoy-virusa-nipakh-1152662608.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах

Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.Там отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксВ России создали первый в мире препарат для терапии гепатита ВРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

