В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
Роспотребнадзор мониторирует данные об эпидситуации со вспышкой вируса Нипах в Индии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго‑Восточной Азии", - добавили в пресс-службе.
Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.
