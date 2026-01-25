Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
Прохожие спасли женщину с ребенком из автомобиля, который съехал в канал в Махачкале, водитель машины сумел выбраться сам, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 25.01.2026
происшествия
махачкала
дагестан
новости
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Прохожие спасли женщину с ребенком из автомобиля, который съехал в канал в Махачкале, водитель машины сумел выбраться сам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.В ведомстве отметили, что проводится проверка, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.Кадры спасения ребенка распространились в сети. На видео видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Сообщалось, что его мать также удалось вытащить на берег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
махачкала
дагестан
РИА Новости Крым
происшествия, махачкала, дагестан, новости, дтп
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины

В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из съехавшей в канал машины

13:02 25.01.2026 (обновлено: 13:03 25.01.2026)
 
© Скриншот видеоЖители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Прохожие спасли женщину с ребенком из автомобиля, который съехал в канал в Махачкале, водитель машины сумел выбраться сам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"По предварительным данным, 24 января 2026 года в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Находившиеся в салоне женщина с ребенком были спасены прохожими, водитель автомобиля позже смог выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводится проверка, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.
Кадры спасения ребенка распространились в сети. На видео видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Сообщалось, что его мать также удалось вытащить на берег.
