В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Прохожие спасли женщину с ребенком из автомобиля, который съехал в канал в Махачкале, водитель машины сумел выбраться сам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.В ведомстве отметили, что проводится проверка, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.Кадры спасения ребенка распространились в сети. На видео видно, как мужчины забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Сообщалось, что его мать также удалось вытащить на берег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:02 25.01.2026 (обновлено: 13:03 25.01.2026)