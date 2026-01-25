Рейтинг@Mail.ru
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T11:31
2026-01-25T11:31
ялта
янина павленко
ливадия
новости крыма
крым
берегоукрепительные сооружения
никита тарасов
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152659683_0:560:960:1100_1920x0_80_0_0_5fd362e14903069e934a67ef4dbac0d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам совместного выхода на объект с министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Никитой Тарасовым.По ее словам, небо в районе набережной будет очищено от "паутины" проводов. Кроме того, в этом году запланирован ремонт буса "Спутник" в Гурзуфе. Проектирование уже началось, уточнила мэр.В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной, сообщал ранее глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.
ялта
ливадия
крым
ялта, янина павленко, ливадия, новости крыма, крым, берегоукрепительные сооружения, никита тарасов, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению

Работы по берегоукреплению в Ливадии завершат весной – мэр Павленко

11:31 25.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоХод ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
Ход ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам совместного выхода на объект с министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Никитой Тарасовым.
"Работы должны завершить до 1 мая – к старту курортного сезона территория станет комфортной для отдыха ялтинцев и наших гостей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, небо в районе набережной будет очищено от "паутины" проводов. Кроме того, в этом году запланирован ремонт буса "Спутник" в Гурзуфе. Проектирование уже началось, уточнила мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоХод ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
Ход ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
Ход ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной, сообщал ранее глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берега
Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
31 мая 2025, 20:44
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
 
Ялта, Янина Павленко, Ливадия, Новости Крыма, Крым, Берегоукрепительные сооружения, Никита Тарасов, Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма
 
