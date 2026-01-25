В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
Работы по берегоукреплению в Ливадии завершат весной – мэр Павленко
Ход ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам совместного выхода на объект с министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Никитой Тарасовым.
"Работы должны завершить до 1 мая – к старту курортного сезона территория станет комфортной для отдыха ялтинцев и наших гостей", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, небо в районе набережной будет очищено от "паутины" проводов. Кроме того, в этом году запланирован ремонт буса "Спутник" в Гурзуфе. Проектирование уже началось, уточнила мэр.
В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной, сообщал ранее глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.
