В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам совместного выхода на объект с министром жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Никитой Тарасовым.По ее словам, небо в районе набережной будет очищено от "паутины" проводов. Кроме того, в этом году запланирован ремонт буса "Спутник" в Гурзуфе. Проектирование уже началось, уточнила мэр.В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной, сообщал ранее глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаКак идет ремонт берегоукрепительных сооружений в ЯлтеВ Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

