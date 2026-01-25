https://crimea.ria.ru/20260125/v-kremle-prokommentirovali-peregovory-v-abu-dabi-1152663188.html

В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, также выразил мнение Песков. Пресс-секретарь президента РФ, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.Пресс-секретарь российского лидера объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, напомнил представитель Кремля. И отметил, что сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

