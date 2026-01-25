Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, также выразил мнение Песков. Пресс-секретарь президента РФ, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.Пресс-секретарь российского лидера объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, напомнил представитель Кремля. И отметил, что сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, кремль, дмитрий песков, россия, сша, переговоры, украина
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби

США спешат урегулировать украинский конфликт – Кремль

14:25 25.01.2026 (обновлено: 14:37 25.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", – сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, также выразил мнение Песков. Пресс-секретарь президента РФ, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.

"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку", по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему – это решение "нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.
Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, напомнил представитель Кремля. И отметил, что сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже.
