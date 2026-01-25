https://crimea.ria.ru/20260125/v-kremle-prokommentirovali-peregovory-v-abu-dabi-1152663188.html
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 25.01.2026
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T14:25
2026-01-25T14:25
2026-01-25T14:37
новости
кремль
дмитрий песков
россия
сша
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d954dc5c4e93bbddc01cfc0aa8979d48.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, также выразил мнение Песков. Пресс-секретарь президента РФ, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.Пресс-секретарь российского лидера объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, напомнил представитель Кремля. И отметил, что сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/peregovory-po-ukraine-prodolzhatsya-na-sleduyuschey-nedele---uitkoff-1152655765.html
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2d77b06630632bee3e1e7c4ba1a9c4d7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кремль, дмитрий песков, россия, сша, переговоры, украина
В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
США спешат урегулировать украинский конфликт – Кремль
14:25 25.01.2026 (обновлено: 14:37 25.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат, их можно понять. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять", – сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Методы президента США Дональда Трампа не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире, также выразил мнение Песков. Пресс-секретарь президента РФ, говоря о методах Трампа решать вопросы через силу, отметил, что поддающиеся этому давлению сейчас "и дальше будут нагибаться", главное России этого не делать.
"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку", по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему – это решение "нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера объяснил важность встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом тем, что рабочие группы должны были получить инструкции к предстоящей встрече в Абу-Даби.
Москва с самого начала говорила, что предстоит трудный и длительный путь для урегулирования на Украине, напомнил представитель Кремля. И отметил, что сейчас важно имплементировать ту формулу решения территориального вопроса на Украине, которая была выработана на саммите в Анкоридже.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.