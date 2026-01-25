https://crimea.ria.ru/20260125/umer-byvshiy-gitarist-gruppy-lyube-1152667446.html

Умер бывший гитарист группы "Любэ"

Умер бывший гитарист группы "Любэ"

Российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся песня!" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 25.01.2026

2026-01-25T17:10

2026-01-25T17:10

2026-01-25T17:16

новости

музыка

утраты

память

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся песня!" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".В коллективе ансамбля подчеркнули, что Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ". В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple, затем был гитаристом в ВИА "Лейся песня!"

2026

Новости

