Умер бывший гитарист группы "Любэ" - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Умер бывший гитарист группы "Любэ"
Умер бывший гитарист группы "Любэ" - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Умер бывший гитарист группы "Любэ"
Российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся песня!" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся песня!" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".В коллективе ансамбля подчеркнули, что Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ". В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple, затем был гитаристом в ВИА "Лейся песня!"
новости, музыка, утраты, память
Умер бывший гитарист группы "Любэ"

Умер бывший гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов

17:10 25.01.2026 (обновлено: 17:16 25.01.2026)
 
© Соцсети музыкантаРоссийский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов. Архивное фото
Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов. Архивное фото
© Соцсети музыканта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся песня!" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".
"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него", – сказано в сообщении.
В коллективе ансамбля подчеркнули, что Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.
Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Горьковской области (сейчас – Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ". В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple, затем был гитаристом в ВИА "Лейся песня!"
НовостиМузыкаУтратыПамять
 
