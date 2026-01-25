Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/udary-po-ukraine---chto-porazheno--1152661690.html
Удары по Украине - что поражено
Удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Удары по Украине - что поражено
Вооруженные силы России нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры, работающему на ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T12:48
2026-01-25T12:48
удары по украине
украина
военно-промышленный комплекс (впк)
энергетика
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры, работающему на ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах", - говорится в сообщении ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, украина, военно-промышленный комплекс (впк), энергетика, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Удары по Украине - что поражено

ВС России поразили энергообъект ВПК Украины, цех дронов и места дислокации противника

12:48 25.01.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры, работающему на ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Удары по УкраинеУкраинаВоенно-промышленный комплекс (ВПК)ЭнергетикаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
10:16В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
10:06Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
09:37На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
09:16Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
09:05Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
08:39Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
Лента новостейМолния