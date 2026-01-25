https://crimea.ria.ru/20260125/udary-po-ukraine---chto-porazheno--1152661690.html
Удары по Украине - что поражено
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объекту энергетической инфраструктуры, работающему на ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах", - говорится в сообщении ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
