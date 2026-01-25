Рейтинг@Mail.ru
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/snezhnyy-shtorm-v-ssha--v-strane-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie-1152661524.html
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
В США снежный шторм оставил без света 210 тысяч домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Poweroutage. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T12:12
2026-01-25T12:26
сша
шторм
отключение электроэнергии
в мире
погода
чрезвычайное положение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96d4c58daf73cea69316e4bdc1fde55d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В США снежный шторм оставил без света 210 тысяч домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Poweroutage.Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщали ранее в пресс-службе МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман и ветер: погода в Крыму на воскресеньеНа Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧСЛедяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260115/na-kamchatke-dvoikh-chelovek-nasmert-zavalilo-snegom-1152404261.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ebf177f2c0ae31779e5922c3e339a13c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, шторм, отключение электроэнергии, в мире, погода, чрезвычайное положение
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение

В 21 штате США объявлено чрезвычайное положение из-за снежного шторма

12:12 25.01.2026 (обновлено: 12:26 25.01.2026)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В США снежный шторм оставил без света 210 тысяч домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Poweroutage.
"Общее число отключений составило 211 025: больше всего пришлось на штаты Луизиана (69 170), Миссисипи (47 580) и Техас (44 572)", - сказано в сообщении.
Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.
В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщали ранее в пресс-службе МЧС Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туман и ветер: погода в Крыму на воскресенье
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
Петропавловск-Камчатский завалило снегом
15 января, 11:03
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
 
СШАШтормОтключение электроэнергииВ миреПогодаЧрезвычайное положение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
10:16В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
10:06Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
09:37На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
09:16Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
09:05Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
08:39Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
Лента новостейМолния