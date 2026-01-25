https://crimea.ria.ru/20260125/snezhnyy-shtorm-v-ssha--v-strane-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie-1152661524.html
Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
2026-01-25T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В США снежный шторм оставил без света 210 тысяч домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Poweroutage.Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщали ранее в пресс-службе МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман и ветер: погода в Крыму на воскресеньеНа Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧСЛедяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
12:12 25.01.2026