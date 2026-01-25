Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T10:51
2026-01-25T10:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев.В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали в республиканском гидрометцентре. Как передавала пресс-служба МЧС ранее, в столице республики в связи с сильным туманом объявлено экстренное предупреждение. Судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили о запрете передвижения при тумане в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в КрымуНа Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧСНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности

МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:51 25.01.2026 (обновлено: 10:59 25.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВетер в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 26 января, ночью 27 января в Крыму ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра 17-22 м/с, в горах до 25 м/с", – сказано в сообщении
В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев.
В воскресение малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. В регионе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, туман и ветер, сообщали в республиканском гидрометцентре. Как передавала пресс-служба МЧС ранее, в столице республики в связи с сильным туманом объявлено экстренное предупреждение. Судоводителям и руководителям баз стоянок маломерных судов напомнили о запрете передвижения при тумане в море.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ледяные дожди и гололедица – погода на выходные в Крыму
На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
 
