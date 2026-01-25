https://crimea.ria.ru/20260125/romanticheskoe-puteshestvie-rossiyane-edut-v-krym-parami-1152665785.html

Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, в Москве средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей, в Питере – 4655, в Сочи – 4249.Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.Замыкают рейтинг Геленджик – 4988 рублей, Анапа – 3878 и Красная Поляна, где средний чек за номер достигает 9056 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествийКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитРоссияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах

2026

