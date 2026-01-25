Рейтинг@Mail.ru
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/romanticheskoe-puteshestvie-rossiyane-edut-v-krym-parami-1152665785.html
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T19:48
2026-01-25T19:48
отдых в крыму
крым
новости крыма
ялта
севастополь
новости севастополя
крым курортный
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/22/1115882212_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7a72358bbd8bd1db3e53b7eea0a4ca0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, в Москве средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей, в Питере – 4655, в Сочи – 4249.Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.Замыкают рейтинг Геленджик – 4988 рублей, Анапа – 3878 и Красная Поляна, где средний чек за номер достигает 9056 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествийКурорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитРоссияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/22/1115882212_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_61f246afc15500495fd5a605fe96329f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, крым, новости крыма, ялта, севастополь, новости севастополя, крым курортный, туризм в крыму
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для отдыха парами в январе

19:48 25.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВлюбленные. Архивное фото
Влюбленные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте – Москва с 13% бронирований парами в январе, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 11% и 6% январских бронирований парами соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, в Москве средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей, в Питере – 4655, в Сочи – 4249.
Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.
Замыкают рейтинг Геленджик – 4988 рублей, Анапа – 3878 и Красная Поляна, где средний чек за номер достигает 9056 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит
Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах
 
Отдых в КрымуКрымНовости КрымаЯлтаСевастопольНовости СевастополяКрым курортныйТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
19:28В центре Симферополя на две недели ограничат движение
19:10Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
18:54Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
18:37На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
18:22Рейд в Севастополе открыли
18:07Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
17:47Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
17:30Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
17:10Умер бывший гитарист группы "Любэ"
16:43Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
16:07В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури
15:37В Сочи введен режим повышенной готовности
15:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
14:57Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
14:25В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
Лента новостейМолния