Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, в Москве средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей, в Питере – 4655, в Сочи – 4249.Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.Замыкают рейтинг Геленджик – 4988 рублей, Анапа – 3878 и Красная Поляна, где средний чек за номер достигает 9056 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте – Москва с 13% бронирований парами в январе, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 11% и 6% январских бронирований парами соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, в Москве средняя цена за ночь в отеле составляет 4655 рублей, в Питере – 4655, в Сочи – 4249.
Далее следуют Краснодар, где в среднем за одну ночевку попросят 3756 рублей, Ялта – 5570 рублей, Казань – 5390 и Севастополь – 4043 рубля.
Замыкают рейтинг Геленджик – 4988 рублей, Анапа – 3878 и Красная Поляна, где средний чек за номер достигает 9056 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями
в январе, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
