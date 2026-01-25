Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севатополе снова открыли - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Рейд в Севатополе снова открыли
Рейд в Севатополе снова открыли - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Рейд в Севатополе снова открыли
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 12:45.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севатополе снова открыли

В Севастополе открыли рейд

13:23 25.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в 12:45.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния