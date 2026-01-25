Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260125/reyd-v-sevastopole-otkryli-1152669811.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T18:22
2026-01-25T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

18:22 25.01.2026
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Лента новостейМолния