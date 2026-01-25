https://crimea.ria.ru/20260125/prezidentskie-granty-kakie-initsiativy-krymchan-poluchayut-podderzhku-1152550953.html
Президентские гранты: какие инициативы крымчан получают поддержку
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Крымчане активно участвуют в федеральных конкурсах, выигрывая десятки миллионов рублей на реализацию своих проектов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт федеральных фондов и грантовых конкурсов, эксперт АСИ Александр Масливец.На этой неделе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили более 61 миллиона рублей. Немало заявителей, по его словам, победило и в Крыму.Александр Масливец добавил, что выигрывают проекты по социальной поддержке, в том числе по защите граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации."Есть проекты, связаны с охраной окружающей среды. В Симферополе такой проект сейчас получил поддержку… Поддерживаются проекты, связанные с защитой семьи, материнства и отцовства", – отметил гость студии.Он также рассказал, что с 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал уже тысячи проектов, в том числе и в Крыму.Эксперт также рассказал, что сейчас президентским фондом поддержан проект Крымского федеральный университета "Послы смыслов: студенты студентам о самом важном". "Получил поддержку и проект "Новый Херсонес. Портал времен". Он нацелен на просвещение. Много проектов в Республике Крым сейчас получило поддержку по направлению социальное обслуживание, соцподдержка и защита граждан. В том числе проекты, связанные с инклюзией, которые помогают особенным или малоподвижным детям искать единомышленников. Очень интересный проект школы адаптивного футбола на электроколясках, который будет реализовываться уже в этом году в Саках…. Есть интересный проект, связанный с защитой животных и охраной окружающей среды, - "Молодежь за чистый Крым", – рассказал Александр Масливец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получил 61 млн рублей от Фонда президентских грантовКрымчане обучат шить камерунцев: школа дизайна выиграла грантВ Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым.
Крымчане активно участвуют в федеральных конкурсах, выигрывая десятки миллионов рублей на реализацию своих проектов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
эксперт федеральных фондов и грантовых конкурсов, эксперт АСИ Александр Масливец.
На этой неделе 16 социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили более 61 миллиона рублей. Немало заявителей, по его словам, победило и в Крыму.
"В этот раз 12 организаций получат соответствующее финансирование. Сумма несколько меньше, чем в Севастополе – чуть более 30 миллионов, но все равно этого достаточно для развития инициатив, связанных с развитием гражданского общества и духовно-нравственных ценностей", – рассказал эксперт.
Александр Масливец добавил, что выигрывают проекты по социальной поддержке, в том числе по защите граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
"Есть проекты, связаны с охраной окружающей среды. В Симферополе такой проект сейчас получил поддержку… Поддерживаются проекты, связанные с защитой семьи, материнства и отцовства", – отметил гость студии.
Он также рассказал, что с 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал уже тысячи проектов, в том числе и в Крыму.
"Создаются новые молодежные игры, настольные игры, новые книги, снимаются фильмы. На многие проекты, о которых раньше мы и не могли мечтать, ребята получают финансирование здесь и сейчас. Практически любой человек при должном старании может получить поддержку на любую инициативу", – уверен он.
Эксперт также рассказал, что сейчас президентским фондом поддержан проект Крымского федеральный университета "Послы смыслов: студенты студентам о самом важном".
"Получил поддержку и проект "Новый Херсонес. Портал времен". Он нацелен на просвещение. Много проектов в Республике Крым сейчас получило поддержку по направлению социальное обслуживание, соцподдержка и защита граждан. В том числе проекты, связанные с инклюзией, которые помогают особенным или малоподвижным детям искать единомышленников. Очень интересный проект школы адаптивного футбола на электроколясках, который будет реализовываться уже в этом году в Саках…. Есть интересный проект, связанный с защитой животных и охраной окружающей среды, - "Молодежь за чистый Крым", – рассказал Александр Масливец.
