Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T18:54
2026-01-25T18:54
2026-01-25T18:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM.Водитель хотел столкнуть автомобиль с рельсов, но не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения, уточняется в публикации.По данным радиостанции, от удара автомобиль загорелся, после чего пламя охватило и локомотив. Водитель успел покинуть машину, пострадавших нет. Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту, уточняется в публикации.
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
