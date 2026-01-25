https://crimea.ria.ru/20260125/pod-varshavoy-v-legkovushku-vrezalis-dva-poezda-evakuirovany-sotni-lyudey-1152673011.html

Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей

Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM.Водитель хотел столкнуть автомобиль с рельсов, но не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения, уточняется в публикации.По данным радиостанции, от удара автомобиль загорелся, после чего пламя охватило и локомотив. Водитель успел покинуть машину, пострадавших нет. Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту, уточняется в публикации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

