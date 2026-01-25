Рейтинг@Mail.ru
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
https://crimea.ria.ru/20260125/pod-varshavoy-v-legkovushku-vrezalis-dva-poezda-evakuirovany-sotni-lyudey-1152673011.html
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM.Водитель хотел столкнуть автомобиль с рельсов, но не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения, уточняется в публикации.По данным радиостанции, от удара автомобиль загорелся, после чего пламя охватило и локомотив. Водитель успел покинуть машину, пострадавших нет. Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту, уточняется в публикации.
Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей

В легковушку врезались два поезда под Варшавой – сотни пассажиров эвакуированы

18:54 25.01.2026
 
Пожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой
Пожарные на месте столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой
© OSP Błonie
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Из-за столкновения двух поездов с автомобилем под Варшавой остановлено движение поездов, сообщает радиостанция RMF FM.
"В населенном пункте Блоне под Варшавой пассажирский поезд, следовавший из Жешува в Щецин, врезался в стоящий на железнодорожном переезде легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что машина загорелась и оказалась на противоположной линии путей. Через несколько мгновений в машину врезался второй, встречный поезд", – цитирует сообщение РИА Новости.
Водитель хотел столкнуть автомобиль с рельсов, но не успел, и в машину врезался поезд междугородного сообщения, уточняется в публикации.
По данным радиостанции, от удара автомобиль загорелся, после чего пламя охватило и локомотив. Водитель успел покинуть машину, пострадавших нет. Из поездов были эвакуированы около 300 пассажиров.
В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту, уточняется в публикации.
Два поезда сошли с рельсов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
19 января, 09:41
До 39 выросло число погибших при крушении поездов в Испании
 
