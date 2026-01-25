Рейтинг@Mail.ru
Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260125/opasnyy-virus-nipakh-pridet-li-v-rossiyu-i-zhdat-li-novoy-pandemii-1152662372.html
Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T13:26
2026-01-25T13:31
эксклюзивы риа новости крым
геннадий онищенко
воз
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
пандемия
вирус коксаки
вирус нипах
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe5bce2a0abd022b626c7adb269a4357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Природные резервуары-носители вируса, по его словам, – летучие собаки и летучие лисы, передается он большей степени через пищу и воду, и имеет высокую летальность, но небольшую контагиозность.При этом, по его данным, только за первые две недели года больше 600 тысяч россиян выезжали за рубеж, и в основном как раз в юго-восточную Азию. В этой связи Онищенко просит граждан с ответственностью отнестись к мерам профилактике.Академик также подчеркивает: вакцины он вируса Нипах пока не существует. Ученым только предстоит вести эту работу, и российские специалисты должны подключится к ней.Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксВ России создали первый в мире препарат для терапии гепатита ВРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_397b496d60d151bbd0380ed697b44b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий онищенко, воз, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, пандемия, вирус коксаки, вирус нипах, вирусы, безопасность, мнения
Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии

Завоз вируса Нипах в Россию возможен – академик Онищенко

13:26 25.01.2026 (обновлено: 13:31 25.01.2026)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Нипах – вирус, о котором впервые заговорили где-то в двухтысячных годах. В это время его начали отдельно диагностировать. До этого случаи, наверное, тоже были, но проходили под другими диагнозами. Сейчас мы говорим об Индии, но в принципе – это вся юго-восточная Азия", – говорит Онищенко.
Природные резервуары-носители вируса, по его словам, – летучие собаки и летучие лисы, передается он большей степени через пищу и воду, и имеет высокую летальность, но небольшую контагиозность.
"Все вспышки, которые у нас фиксировались еще в 90-е годы – это единичные случаи. Пандемический потенциал его пока, по тем наблюдениям, которые есть, исходя из тех знаний, которыми мы располагаем, нельзя считать высоким. О новой пандемии пока речь не идет. А вот завоз на нашу территорию возможен теми, кто туда ездил", – убежден академик.
При этом, по его данным, только за первые две недели года больше 600 тысяч россиян выезжали за рубеж, и в основном как раз в юго-восточную Азию. В этой связи Онищенко просит граждан с ответственностью отнестись к мерам профилактике.
"Все меры, о которых мы говорим при кишечных инфекциях, нужно соблюдать. Это чистые руки, гигиена, гарантированная по качеству вода, еда, фрукты и овощи, особенно которые не подвергаются никакой обработке", – рекомендует он.
Академик также подчеркивает: вакцины он вируса Нипах пока не существует. Ученым только предстоит вести эту работу, и российские специалисты должны подключится к ней.
"Уверен, что наши иммунологи, прежде всего институт Гамалеи, смогут ее создать. И уже надо этим начинать заниматься. Поэтому через ВОЗ, через контакты с Индией нам нужно сейчас получить вирус, начинать его изучать. Нужно начинать разрабатывать вакцину, диагностику, режимы дезинфекции. Потому что этот вирус уже показывает устойчивость к антибиотикам", - констатирует собеседник агентства.
Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс
В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымГеннадий ОнищенкоВОЗЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовостиПандемияВирус КоксакиВирус НипахВирусыБезопасностьМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
10:16В Крыму запретили передвижение судов в море из-за тумана
10:06Крымский мост сейчас - что происходит на мостовом переходе
09:37На Симферополь опустился сильный туман – экстренное предупреждение МЧС
09:16Татьянин день: власти Крыма поздравили студентов
09:05Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске
08:39Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
Лента новостейМолния