Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии

Завоз вируса Нипах в Россию возможен – академик Онищенко
13:26 25.01.2026 (обновлено: 13:31 25.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Нипах – вирус, о котором впервые заговорили где-то в двухтысячных годах. В это время его начали отдельно диагностировать. До этого случаи, наверное, тоже были, но проходили под другими диагнозами. Сейчас мы говорим об Индии, но в принципе – это вся юго-восточная Азия", – говорит Онищенко.
Природные резервуары-носители вируса, по его словам, – летучие собаки и летучие лисы, передается он большей степени через пищу и воду, и имеет высокую летальность, но небольшую контагиозность.
"Все вспышки, которые у нас фиксировались еще в 90-е годы – это единичные случаи. Пандемический потенциал его пока, по тем наблюдениям, которые есть, исходя из тех знаний, которыми мы располагаем, нельзя считать высоким. О новой пандемии пока речь не идет. А вот завоз на нашу территорию возможен теми, кто туда ездил", – убежден академик.
При этом, по его данным, только за первые две недели года больше 600 тысяч россиян выезжали за рубеж, и в основном как раз в юго-восточную Азию. В этой связи Онищенко просит граждан с ответственностью отнестись к мерам профилактике.
"Все меры, о которых мы говорим при кишечных инфекциях, нужно соблюдать. Это чистые руки, гигиена, гарантированная по качеству вода, еда, фрукты и овощи, особенно которые не подвергаются никакой обработке", – рекомендует он.
Академик также подчеркивает: вакцины он вируса Нипах пока не существует. Ученым только предстоит вести эту работу, и российские специалисты должны подключится к ней.
"Уверен, что наши иммунологи, прежде всего институт Гамалеи, смогут ее создать. И уже надо этим начинать заниматься. Поэтому через ВОЗ, через контакты с Индией нам нужно сейчас получить вирус, начинать его изучать. Нужно начинать разрабатывать вакцину, диагностику, режимы дезинфекции. Потому что этот вирус уже показывает устойчивость к антибиотикам", - констатирует собеседник агентства.
Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.
