Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии

Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии

Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Природные резервуары-носители вируса, по его словам, – летучие собаки и летучие лисы, передается он большей степени через пищу и воду, и имеет высокую летальность, но небольшую контагиозность.При этом, по его данным, только за первые две недели года больше 600 тысяч россиян выезжали за рубеж, и в основном как раз в юго-восточную Азию. В этой связи Онищенко просит граждан с ответственностью отнестись к мерам профилактике.Академик также подчеркивает: вакцины он вируса Нипах пока не существует. Ученым только предстоит вести эту работу, и российские специалисты должны подключится к ней.Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян, писала ранее газета Navbharat Times. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксВ России создали первый в мире препарат для терапии гепатита ВРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

