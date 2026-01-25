Опасный вирус Нипах и штормовое в Крыму – главное за день
Опасный вирус Нипах и штормовое предупреждение в Крыму из-за ветра – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Опасный вирус Нипах в Индии и вероятность его появления в России. Штормовое предупреждение для Крыма. Татьянин день в Крыму. Берегоукрепление в Ливадии. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вирус Нипах
Власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Как сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре, ведомство мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. В ведомстве отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики.
Завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет, заявил РИА Новости Крым академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Штормовое предупреждение в Крыму
В Крыму 26 и в ночь на 27 января будет действовать штормовое предупреждение, сообщили а пресс-службе МЧС Крыма в воскресенье. По данным спасателей, в на полуострове ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра 17-22 м/с, в горах до 25 м/с.
Татьянин день
Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили в Минобрнауки РФ. С учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования России в настоящее время обучается 4 846 085 студентов, сообщили в ведомстве 25 января – в День студента. В крымских вузах обучаются более 34 тысяч студентов, сообщил глава республики Сергей Аксенов и поздравил студентов с праздником.
Берегоукрепление в Ливадии
Работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат до 1 мая, сообщила в воскресенье глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам совместного выхода на объект с министром жилищной политики. По ее словам, небо в районе набережной будет очищено от "паутины" проводов. Кроме того, в этом году запланирован ремонт буса "Спутник" в Гурзуфе. Проектирование уже началось, уточнила мэр.
Атаки ВСУ
Силы ПВО в ночь на воскресенье уничтожили 52 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в воскресенье в Министерство обороны РФ. Днем 25 января в оперштабе Кубани сообщили, что в Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. В ряде районов ЛНР из-за атаки украинских дронов было нарушено электроснабжение.