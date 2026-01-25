https://crimea.ria.ru/20260125/oblomki-bpla-upali-na-territorii-dvukh-shkol-v-krasnodarskom-krae-1152662783.html
Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской, об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Абинском районе Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской, об этом сообщили в оперштабе Кубани. Территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
13:44 25.01.2026 (обновлено: 13:54 25.01.2026)