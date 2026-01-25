Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом ликвидировали беспилотники - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Над Крымом ликвидировали беспилотники
Над Крымом ликвидировали беспилотники - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Над Крымом ликвидировали беспилотники
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, в том числе два – над... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T23:20
2026-01-25T23:29
новости крыма
крым
новости
ростовская область
брянская область
курская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, восемь – над Ростовской областью, еще два беспилотника ВСУ нейтрализовали над Брянской областью и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
ростовская область
брянская область
курская область
новости крыма, крым, новости, ростовская область, брянская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом ликвидировали беспилотники

Над Крымом ликвидировали за три часа два украинских беспилотника

23:20 25.01.2026 (обновлено: 23:29 25.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, восемь – над Ростовской областью, еще два беспилотника ВСУ нейтрализовали над Брянской областью и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.
Новости КрымаКрымНовостиРостовская областьБрянская областьКурская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
