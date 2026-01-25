https://crimea.ria.ru/20260125/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1152675136.html

Над Крымом ликвидировали беспилотники - РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, восемь – над Ростовской областью, еще два беспилотника ВСУ нейтрализовали над Брянской областью и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

