Над Крымом ликвидировали беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 13 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Два вражеских дрона ликвидировали над Крымом, восемь – над Ростовской областью, еще два беспилотника ВСУ нейтрализовали над Брянской областью и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
23:20 25.01.2026 (обновлено: 23:29 25.01.2026)