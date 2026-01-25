Рейтинг@Mail.ru
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге - РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260125/na-ay-petri-devushki-poluchili-travmy-pri-katanii-na-tyubinge-1152672689.html
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге - РИА Новости Крым, 25.01.2026
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152672735_0:102:1021:676_1920x0_80_0_0_91c140a9fa3bb5c2ce8cd9956f5516d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма.Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.️Спасатели напомнили, что "ватрушка" – одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге

На Ай-Петри две девушки получили травмы при катании на тюбинге

18:37 25.01.2026 (обновлено: 18:40 25.01.2026)
 
© МЧС Республики КрымНа Ай-Петри две девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри две девушки получили травмы при катании на тюбинге
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма.
Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.
Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.
️Спасатели напомнили, что "ватрушка" – одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.
