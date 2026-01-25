https://crimea.ria.ru/20260125/na-ay-petri-devushki-poluchili-travmy-pri-katanii-na-tyubinge-1152672689.html
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге - РИА Новости Крым, 25.01.2026
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T18:37
2026-01-25T18:37
2026-01-25T18:40
ай-петри
горы крыма
новости крыма
мчс крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152672735_0:102:1021:676_1920x0_80_0_0_91c140a9fa3bb5c2ce8cd9956f5516d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма.Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.️Спасатели напомнили, что "ватрушка" – одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260118/detskie-travmy-snezhnoy-zimoy-chto-vazhno-znat-i-kak-okazat-pervuyu-pomosch-1152443265.html
ай-петри
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152672735_52:0:1021:727_1920x0_80_0_0_e6f3534d14eec396d903eba4af210f42.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ай-петри, горы крыма, новости крыма, мчс крыма, происшествия
На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
На Ай-Петри две девушки получили травмы при катании на тюбинге
18:37 25.01.2026 (обновлено: 18:40 25.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Ай-Петри спасатели помогли девушкам, получившим травмы при катании на тюбинге, сообщают в МЧС Крыма.
Одна из пострадавших сильно ударилась спиной о дерево, вторая получила травму запястья, сообщили в МЧС.
Спасатели оказали первую помощь, уложив пострадавшую на спинальный щит, и подняли ее по крутому склону к служебному автомобилю. Параллельно они оказали помощь второй пострадавшей с травмой руки, наложив шину. После этого на служебном автомобиле их транспортировали к метеостанции и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, рассказали в МЧС.
️Спасатели напомнили, что "ватрушка" – одно из наиболее опасных средств для зимних катаний. Развивая большую скорость, она зачастую становится совершенно неуправляемой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.