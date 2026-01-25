Рейтинг@Mail.ru
Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США
Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США
Количество домов, оставшихся без электроэнергии в США на фоне снежной бури, превысило миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости Крым, 25.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Количество домов, оставшихся без электроэнергии в США на фоне снежной бури, превысило миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.Из общего числа отключений больше всего пришлось на штаты Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Джорджия.Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США

Миллион домов остались без света в США на фоне бушующей снежной бури

23:09 25.01.2026 (обновлено: 23:17 25.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Количество домов, оставшихся без электроэнергии в США на фоне снежной бури, превысило миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Из общего числа отключений больше всего пришлось на штаты Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Джорджия.
Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.
