Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1335 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе – западного производства, сообщает в... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T13:55
2026-01-25T13:55
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1335 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе – западного производства, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 175украинских боевиков, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, склады боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 200 военных, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 215 боевиков, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.Бойцы подразделений "Центра" улучшили положение по переднему краю. Уничтожили до 375 вражеских солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 315человек, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 неонацистов, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также российские военные поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1 651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что пораженоАрмия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на УкраинеТрамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, украина
Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны

Минобороны: ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1335 боевиков

13:55 25.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1335 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе – западного производства, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 175украинских боевиков, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, склады боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 200 военных, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 215 боевиков, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Бойцы подразделений "Центра" улучшили положение по переднему краю. Уничтожили до 375 вражеских солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 315человек, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 неонацистов, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Также российские военные поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1 651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.
Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиУкраина
 
