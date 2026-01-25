https://crimea.ria.ru/20260125/kem-rabotaet-eks-glava-ofisa-zelenskogo-ermak-1152668127.html
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
Бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность, следует из информации Национальной... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T17:47
2026-01-25T17:47
2026-01-25T17:47
новости
украина
андрей ермак
коррупция
кадровые перестановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет РИА Новости.Согласно данным карточки Ермака, право на такую деятельность возобновили 23 января 2026 года – бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса президента Украины. До этого его практика длилась почти 25 лет.28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльГенпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
новости, украина, андрей ермак, коррупция, кадровые перестановки
