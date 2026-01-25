Рейтинг@Mail.ru
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/kem-rabotaet-eks-glava-ofisa-zelenskogo-ermak-1152668127.html
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
Бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность, следует из информации Национальной... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T17:47
2026-01-25T17:47
новости
украина
андрей ермак
коррупция
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304004_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_9a106086a7a70c3cba88d532a0ce567a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет РИА Новости.Согласно данным карточки Ермака, право на такую деятельность возобновили 23 января 2026 года – бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса президента Украины. До этого его практика длилась почти 25 лет.28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльГенпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304004_349:22:1049:547_1920x0_80_0_0_b4a4ce42d6142b8c0abbb32c47cb8dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, андрей ермак, коррупция, кадровые перестановки
Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак

Экс-глава офиса Зеленского Ермак вернулся к работе адвоката

17:47 25.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Бывший руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность, следует из информации Национальной ассоциации адвокатов Украины, пишет РИА Новости.
Согласно данным карточки Ермака, право на такую деятельность возобновили 23 января 2026 года – бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса президента Украины. До этого его практика длилась почти 25 лет.
28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
*Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кто инициировал обыски у Ермака
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
 
НовостиУкраинаАндрей ЕрмакКоррупцияКадровые перестановки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
19:28В центре Симферополя на две недели ограничат движение
19:10Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
18:54Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
18:37На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
18:22Рейд в Севастополе открыли
18:07Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
17:47Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
17:30Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
17:10Умер бывший гитарист группы "Любэ"
16:43Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
16:07В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури
15:37В Сочи введен режим повышенной готовности
15:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
14:57Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
14:25В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
Лента новостейМолния