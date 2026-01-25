https://crimea.ria.ru/20260125/kakogo-zhilya-ochen-ne-khvataet-v-krymu-1152572876.html

Какого жилья очень не хватает в Крыму

25.01.2026

Обеспечение доступным жильем крымчан является одним из самых приоритетных направлений в работе властей республики. Возможность строительства малобюджетных...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Обеспечение доступным жильем крымчан является одним из самых приоритетных направлений в работе властей республики. Возможность строительства малобюджетных вариантов для людей, не имеющих собственного жилья, а не только для молодых семей, необходимо решать с предпринимателями. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков.На днях зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что Крым и Севастополь в 2025 году сохранили высокие темпы жилищного строительства, в республике за этот период было введено почти 1,5 миллиона квадратных метров, что почти на 18% больше, чем в 2024 году.По словам Цекова, эти показатели, безусловно, демонстрируют то, как стремительно растет и развивается Крым, однако приведенные цифры учитывают не только квартиры в новостройках."Когда мы говорим о вводе жилья в строй, то это не только многоквартирные дома – вводятся еще и частные дома. Люди узаконивают то, что они построили раньше или то, что строится сейчас. И эти показатели тоже вписываются в ту картину, о которой говорил Хуснуллин", – пояснил гость эфира.При этом, по словам Цекова, потребность в новостройках и проблема доступного жилья в Крыму остается актуальной.По его мнению, такое направление, как обеспечение жильем крымчан, является одним из самых приоритетных. Ситуацию с доступным жильем в Крыму, считает он, могло бы поменять вовлечение бизнеса в строительство недорогого жилья эконом-класса, доступного для приобретения.При этом, по словам Цекова, не может не радовать и тот факт, что в разных регионах Крыма продолжают вырастать все новые жилые комплексы класса "комфорт", "бизнес" и "премиум".Только одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынокЗалогом доступности жилья для населения, по его словам, сегодня в определенной степени становятся дороги, которые позволяют добираться из населенных пунктов, где жилье менее дорогое, в крупные города, где его доступность ниже, за небольшие промежутки времени."И то, что Крым становится очень привлекательным для тех, кто хочет комфортно жить, он интересен для инвесторов – это уже очевидно, мне кажется, для всех", – подытожил собеседник.Ранее Цеков рассказал, сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за минувшие 11 лет действия программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублейКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и гдеВ Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра

