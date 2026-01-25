Рейтинг@Mail.ru
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."В целом у нас 247 тысяч абонентов. И сейчас прирост идет в большей степени по объектам социальной сферы. Строятся новые детские садики, школы, медицинские учреждения. Эти потребители присоединяются либо к нашим тепловым сетям, либо строится для них какой-то модульный источник. И этот источник уже передается нам, как специализированной организации, для того, чтобы мы могли обеспечить надлежащую эксплуатацию", – пояснил гость эфира.Дмитрий Прилипко поделился, что предприятие старается активно участвовать во всех программах, которые сейчас предлагаются в республике, для того, чтобы привлечь финансирование, позволяющее улучшить инфраструктуру."Крымтеплокомуннэнерго" вошло в специальную программу "Казначейские инфраструктурные кредиты". И благодаря ей в Керчи будет строиться три модульных котельных. Также планируется реконструкция двух котельных в пгт Багерово Ленинского района и городе Белогорск. Там продолжаются мероприятия по переводу мазутных котельных на природный газ", – рассказал директор предприятия.Также, по словам собеседника, из бюджета выделяются средства и для капитальных ремонтов, для приобретения материалов и оборудования, для того, чтобы предприятие могло выполнять работы собственными силами.Помимо перехода на природный газ, уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", новые котельные отличаются высокой эффективностью.Помимо этого Дмитрий Прилипко сообщил, что данная система автоматизации внедряется и на старых котельных."Для того, чтобы можно было регулировать качество и температурные показатели, которые мы подаем потребителю на отопление, не в ущерб горячей воде, которая тоже идет с этого же теплопункта, чтобы развязать этот "узел", – объяснил эксперт.По информации гостя студии, работа по модернизации будет продолжена и в этом году."У нас есть положительные результаты по микрорайонам Пневматика и Бела Куна в Симферополе", – поделился гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго".
Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные

В Крыму строят новые модульные котельные

20:11 25.01.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаСтроительство новой котельной в Керчи
Строительство новой котельной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"В целом у нас 247 тысяч абонентов. И сейчас прирост идет в большей степени по объектам социальной сферы. Строятся новые детские садики, школы, медицинские учреждения. Эти потребители присоединяются либо к нашим тепловым сетям, либо строится для них какой-то модульный источник. И этот источник уже передается нам, как специализированной организации, для того, чтобы мы могли обеспечить надлежащую эксплуатацию", – пояснил гость эфира.
Дмитрий Прилипко поделился, что предприятие старается активно участвовать во всех программах, которые сейчас предлагаются в республике, для того, чтобы привлечь финансирование, позволяющее улучшить инфраструктуру.
"Крымтеплокомуннэнерго" вошло в специальную программу "Казначейские инфраструктурные кредиты". И благодаря ей в Керчи будет строиться три модульных котельных. Также планируется реконструкция двух котельных в пгт Багерово Ленинского района и городе Белогорск. Там продолжаются мероприятия по переводу мазутных котельных на природный газ", – рассказал директор предприятия.
Также, по словам собеседника, из бюджета выделяются средства и для капитальных ремонтов, для приобретения материалов и оборудования, для того, чтобы предприятие могло выполнять работы собственными силами.
Помимо перехода на природный газ, уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", новые котельные отличаются высокой эффективностью.
"Коэффициент полезного действия значительно выше, чем у ранее установленного оборудования. Плюс группа автоматики и управления осуществляет с учетом температуры наружного воздуха четкую регулировку. Когда на улице, допустим, +15, то автоматика управления дает сигнал на горелку, снижая ее производительность, и в домах обеспечивается комфортная температура", – разъяснил специалист.
Помимо этого Дмитрий Прилипко сообщил, что данная система автоматизации внедряется и на старых котельных.
"Для того, чтобы можно было регулировать качество и температурные показатели, которые мы подаем потребителю на отопление, не в ущерб горячей воде, которая тоже идет с этого же теплопункта, чтобы развязать этот "узел", – объяснил эксперт.
По информации гостя студии, работа по модернизации будет продолжена и в этом году.
"У нас есть положительные результаты по микрорайонам Пневматика и Бела Куна в Симферополе", – поделился гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго".
