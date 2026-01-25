https://crimea.ria.ru/20260125/kachestvo-i-nadezhnost-gde-v-krymu-poyavyatsya-novye-kotelnye-1152514113.html

Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные

Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно увеличивается количество потребителей тепловой энергии, и для обеспечения их комфортными условиями жизни появляются новые современные объекты теплоснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."В целом у нас 247 тысяч абонентов. И сейчас прирост идет в большей степени по объектам социальной сферы. Строятся новые детские садики, школы, медицинские учреждения. Эти потребители присоединяются либо к нашим тепловым сетям, либо строится для них какой-то модульный источник. И этот источник уже передается нам, как специализированной организации, для того, чтобы мы могли обеспечить надлежащую эксплуатацию", – пояснил гость эфира.Дмитрий Прилипко поделился, что предприятие старается активно участвовать во всех программах, которые сейчас предлагаются в республике, для того, чтобы привлечь финансирование, позволяющее улучшить инфраструктуру."Крымтеплокомуннэнерго" вошло в специальную программу "Казначейские инфраструктурные кредиты". И благодаря ей в Керчи будет строиться три модульных котельных. Также планируется реконструкция двух котельных в пгт Багерово Ленинского района и городе Белогорск. Там продолжаются мероприятия по переводу мазутных котельных на природный газ", – рассказал директор предприятия.Также, по словам собеседника, из бюджета выделяются средства и для капитальных ремонтов, для приобретения материалов и оборудования, для того, чтобы предприятие могло выполнять работы собственными силами.Помимо перехода на природный газ, уточнил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго", новые котельные отличаются высокой эффективностью.Помимо этого Дмитрий Прилипко сообщил, что данная система автоматизации внедряется и на старых котельных."Для того, чтобы можно было регулировать качество и температурные показатели, которые мы подаем потребителю на отопление, не в ущерб горячей воде, которая тоже идет с этого же теплопункта, чтобы развязать этот "узел", – объяснил эксперт.По информации гостя студии, работа по модернизации будет продолжена и в этом году."У нас есть положительные результаты по микрорайонам Пневматика и Бела Куна в Симферополе", – поделился гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозамиТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыВ Керчи строят новую котельную – когда закончат работы

