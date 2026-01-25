https://crimea.ria.ru/20260125/god-massovykh-protestov-protiv-trampa-raspalyayut-tsvetnuyu-revolyutsiyu-1152665906.html

Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию

Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию

Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в... РИА Новости Крым, 25.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в Миннеаполисе – федеральные агенты были уверены, что у него в руках имелось оружие.Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна в феврале, а это может больно ударить по позициям президента США Дональда Трампа.Левые в Конгрессе призывают поднять восстание против федеральных властей, ввести нацгвардию на улицы Миннеаполиса и начать арестовывать миграционных агентов. В готовящемся же бюджете на 100 миллионов долларов сокращается финансирование миграционной службы. Однако многие демократы уже поддерживают полную ликвидацию ее работы, сказал Дудаков.За год в Миннеаполисе были арестованы порядка 10 тысяч нелегалов, из них три тысячи с ноября, когда начался нынешний виток эскалации. Сейчас это стало главной внутриполитической повесткой в США и создает все больше рисков для команды Трампа. Большинство американцев на сегодняшний негативно воспринимает миграционные рейды и призывают их заканчивать, отмечает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеПретензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертМаски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине

