Рейтинг@Mail.ru
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/god-massovykh-protestov-protiv-trampa-raspalyayut-tsvetnuyu-revolyutsiyu-1152665906.html
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в... РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T16:43
2026-01-25T16:43
малек дудаков
мнения
сша
дональд трамп
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110884/32/1108843258_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_e4df30f2b36de8df4439e4b1bda41190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в Миннеаполисе – федеральные агенты были уверены, что у него в руках имелось оружие.Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна в феврале, а это может больно ударить по позициям президента США Дональда Трампа.Левые в Конгрессе призывают поднять восстание против федеральных властей, ввести нацгвардию на улицы Миннеаполиса и начать арестовывать миграционных агентов. В готовящемся же бюджете на 100 миллионов долларов сокращается финансирование миграционной службы. Однако многие демократы уже поддерживают полную ликвидацию ее работы, сказал Дудаков.За год в Миннеаполисе были арестованы порядка 10 тысяч нелегалов, из них три тысячи с ноября, когда начался нынешний виток эскалации. Сейчас это стало главной внутриполитической повесткой в США и создает все больше рисков для команды Трампа. Большинство американцев на сегодняшний негативно воспринимает миграционные рейды и призывают их заканчивать, отмечает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в ДавосеПретензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертМаски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110884/32/1108843258_67:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e9bbddbcd1e7b999d6e6a3846b50ae21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
малек дудаков, мнения, сша, дональд трамп, протесты
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию

На фоне антитрамповских протестов в США демократы грозят новым шатдауном

16:43 25.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАкция протеста против Дональда Трампа
Акция протеста против Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в Миннеаполисе – федеральные агенты были уверены, что у него в руках имелось оружие.
Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна в феврале, а это может больно ударить по позициям президента США Дональда Трампа.

"Убийство вызвало очередную волну антитрамповских протестов в крупных городах США. Тем временем демократы в Сенате в ответ грозятся устроить новый шатдаун и парализовать работу правительства США", – отметил эксперт, комментируя тему в своем Telegram-канале.

Левые в Конгрессе призывают поднять восстание против федеральных властей, ввести нацгвардию на улицы Миннеаполиса и начать арестовывать миграционных агентов. В готовящемся же бюджете на 100 миллионов долларов сокращается финансирование миграционной службы. Однако многие демократы уже поддерживают полную ликвидацию ее работы, сказал Дудаков.
За год в Миннеаполисе были арестованы порядка 10 тысяч нелегалов, из них три тысячи с ноября, когда начался нынешний виток эскалации. Сейчас это стало главной внутриполитической повесткой в США и создает все больше рисков для команды Трампа. Большинство американцев на сегодняшний негативно воспринимает миграционные рейды и призывают их заканчивать, отмечает политолог.
"Если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна после 1-го февраля. А это уже больно ударит и по позициям Трампа на внешнем контуре. Пока же демократы распаляют против него цветную революцию, бурно начиная 2026, который обещает стать годом массовых протестов в США", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европе надо платить и каяться: политический троллинг Трампа в Давосе
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
 
Малек ДудаковМненияСШАДональд ТрампПротесты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
16:07В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури
15:37В Сочи введен режим повышенной готовности
15:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
14:57Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
14:25В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
13:23Рейд в Севатополе снова открыли
13:02В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
12:51Рейд в Севастополе закрыт
12:48Удары по Украине - что поражено
12:12Снежный шторм в США – в стране объявлено чрезвычайное положение
11:49В Севастополе собака напала на ребенка – дело в прокуратуре
11:31В Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплению
11:17Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
10:51Сильный ветер идет на Крым – спасатели предупреждают об опасности
10:19Электроснабжение нарушено в ряде районов ЛНР из-за атаки украинских БПЛА
Лента новостейМолния