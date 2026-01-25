https://crimea.ria.ru/20260125/god-massovykh-protestov-protiv-trampa-raspalyayut-tsvetnuyu-revolyutsiyu-1152665906.html
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Миграционная драма в Миннесоте продолжает сотрясать США: произошло уже второе убийство либерального активиста, который срывал депортационные рейды в Миннеаполисе – федеральные агенты были уверены, что у него в руках имелось оружие.Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна в феврале, а это может больно ударить по позициям президента США Дональда Трампа.Левые в Конгрессе призывают поднять восстание против федеральных властей, ввести нацгвардию на улицы Миннеаполиса и начать арестовывать миграционных агентов. В готовящемся же бюджете на 100 миллионов долларов сокращается финансирование миграционной службы. Однако многие демократы уже поддерживают полную ликвидацию ее работы, сказал Дудаков.За год в Миннеаполисе были арестованы порядка 10 тысяч нелегалов, из них три тысячи с ноября, когда начался нынешний виток эскалации. Сейчас это стало главной внутриполитической повесткой в США и создает все больше рисков для команды Трампа. Большинство американцев на сегодняшний негативно воспринимает миграционные рейды и призывают их заканчивать, отмечает политолог.
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
На фоне антитрамповских протестов в США демократы грозят новым шатдауном
Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна в феврале, а это может больно ударить по позициям президента США Дональда Трампа.
"Убийство вызвало очередную волну антитрамповских протестов в крупных городах США. Тем временем демократы в Сенате в ответ грозятся устроить новый шатдаун и парализовать работу правительства США", – отметил эксперт, комментируя тему в своем Telegram-канале.
Левые в Конгрессе призывают поднять восстание против федеральных властей, ввести нацгвардию на улицы Миннеаполиса и начать арестовывать миграционных агентов. В готовящемся же бюджете на 100 миллионов долларов сокращается финансирование миграционной службы. Однако многие демократы уже поддерживают полную ликвидацию ее работы, сказал Дудаков.
За год в Миннеаполисе были арестованы порядка 10 тысяч нелегалов, из них три тысячи с ноября, когда начался нынешний виток эскалации. Сейчас это стало главной внутриполитической повесткой в США и создает все больше рисков для команды Трампа. Большинство американцев на сегодняшний негативно воспринимает миграционные рейды и призывают их заканчивать, отмечает политолог.
"Если жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то нельзя исключать сценария шатдауна после 1-го февраля. А это уже больно ударит и по позициям Трампа на внешнем контуре. Пока же демократы распаляют против него цветную революцию, бурно начиная 2026, который обещает стать годом массовых протестов в США", – подытожил эксперт.
