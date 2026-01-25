https://crimea.ria.ru/20260125/gibel-brigady-skoroy-pomoschi-na-khersonschine-v-sk-rasskazali-podrobnosti-1152663847.html

Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

херсонская область

голая пристань

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В городе Голая Пристань Херсонской области бригада скорой помощи подорвалась на взрывчатке, заложенной украинскими боевиками, сообщает в воскресенье Следком России.В субботу на окраине Голой Пристани погибла бригада скорой медицинской помощи – медики пытались прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв.По данным СК РФ, взрывчатку для убийства мирных жителей украинские боевики разместили на дороге с помощью дрона.Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали "скорую" в ЭнергодареДрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на ХерсонщинеДрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – ранены пять человек

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, голая пристань, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), атаки всу