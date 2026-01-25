Рейтинг@Mail.ru
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
В городе Голая Пристань Херсонской области бригада скорой помощи подорвалась на взрывчатке, заложенной украинскими боевиками, сообщает в воскресенье Следком... РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В городе Голая Пристань Херсонской области бригада скорой помощи подорвалась на взрывчатке, заложенной украинскими боевиками, сообщает в воскресенье Следком России.В субботу на окраине Голой Пристани погибла бригада скорой медицинской помощи – медики пытались прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв.По данным СК РФ, взрывчатку для убийства мирных жителей украинские боевики разместили на дороге с помощью дрона.Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, голая пристань, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности

Бригада скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области – подробности трагедии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В городе Голая Пристань Херсонской области бригада скорой помощи подорвалась на взрывчатке, заложенной украинскими боевиками, сообщает в воскресенье Следком России.
В субботу на окраине Голой Пристани погибла бригада скорой медицинской помощи – медики пытались прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв.
По данным СК РФ, взрывчатку для убийства мирных жителей украинские боевики разместили на дороге с помощью дрона.

"Бригада медицинских работников направлялась к тяжелобольному пациенту. Автомобиль скорой помощи совершил наезд на это взрывное устройство. В результате медицинский работник и еще два гражданских лица, находившиеся в автомобиле, погибли", – сказано в сообщении СК.

Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
