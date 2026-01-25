Рейтинг@Mail.ru
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 25.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260125/gastroli-vesny-v-kontse-yanvarya-pogoda-v-krymu-na-nedele-1152634924.html
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T19:10
2026-01-25T19:10
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. После ненастных выходных с дождями, мокрым снегом и гололедицей в Крым придет весеннее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его прогнозу, после прохождения теплой фронтальной системы, ветра будут южных румбов и пойдет мощнейшая адвекция теплого воздуха.Во вторник, оказавшись в теплом секторе циклона, поддавливаемого с запада сибирским антициклоном, погода постепенно улучшится, обнадежил Тишковец.В среду же, по информации специалиста ФОБОС, ситуация начнет постепенно портиться, подберется очередной циклон балканского происхождения, небо снова нахмурится, пойдут дожди.Под финал недели, по словам Евгения Тишковца, на полуострове снова будет преобладать циклоническая деятельность, будут идти небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6. Можно рассчитывать на +6…+11, возможно к концу недели температура воздуха повысится и до + 9…+14."В общем, честно говоря, от зимы при таком сценарии не останется и следа", – подытожил метеоролог.
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе

Весеннее потепление ожидает Крым на следующей неделе – прогноз ФОБОС

19:10 25.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. После ненастных выходных с дождями, мокрым снегом и гололедицей в Крым придет весеннее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Следующая неделя нас будет удивлять. На день-другой в Крым нагрянет настоящая, не то что даже мартовская, а апрельская весна", – поделился метеоролог.

В понедельник, по его прогнозу, после прохождения теплой фронтальной системы, ветра будут южных румбов и пойдет мощнейшая адвекция теплого воздуха.

"В основном еще будет пасмурная погода, небольшие моросящие осадки. Под утро +2…+7. В дневные часы +11…+16 градусов. Напомню, что вообще-то дневная норма января, например, для Симферополя +4 градуса", – уточнил эксперт.

Во вторник, оказавшись в теплом секторе циклона, поддавливаемого с запада сибирским антициклоном, погода постепенно улучшится, обнадежил Тишковец.

"Вероятность осадков снизится до минимума, соответственно, в облаках могут появиться просветы. В ночное время до +3…+8, а вот днем прям весна-весна +11…+16, может быть даже +12…+17 градусов, а это уже многолетняя климатическая норма апреля", – отметил спикер.

В среду же, по информации специалиста ФОБОС, ситуация начнет постепенно портиться, подберется очередной циклон балканского происхождения, небо снова нахмурится, пойдут дожди.

"Ночью температура не изменится +3…+8, а днем за счет уменьшения притока лучистой энергии Солнца и обложных дождей температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, может быть +7…+12, это максимум", – сказал специалист.

Под финал недели, по словам Евгения Тишковца, на полуострове снова будет преобладать циклоническая деятельность, будут идти небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6. Можно рассчитывать на +6…+11, возможно к концу недели температура воздуха повысится и до + 9…+14.
"В общем, честно говоря, от зимы при таком сценарии не останется и следа", – подытожил метеоролог.
