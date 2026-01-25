https://crimea.ria.ru/20260125/gastroli-vesny-v-kontse-yanvarya-pogoda-v-krymu-na-nedele-1152634924.html

Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе

Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 25.01.2026

Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 25.01.2026

2026-01-25T19:10

2026-01-25T19:10

2026-01-25T19:10

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150686568_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b33a6cb464eca76b2f592ba20327744c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. После ненастных выходных с дождями, мокрым снегом и гололедицей в Крым придет весеннее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его прогнозу, после прохождения теплой фронтальной системы, ветра будут южных румбов и пойдет мощнейшая адвекция теплого воздуха.Во вторник, оказавшись в теплом секторе циклона, поддавливаемого с запада сибирским антициклоном, погода постепенно улучшится, обнадежил Тишковец.В среду же, по информации специалиста ФОБОС, ситуация начнет постепенно портиться, подберется очередной циклон балканского происхождения, небо снова нахмурится, пойдут дожди.Под финал недели, по словам Евгения Тишковца, на полуострове снова будет преобладать циклоническая деятельность, будут идти небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6. Можно рассчитывать на +6…+11, возможно к концу недели температура воздуха повысится и до + 9…+14."В общем, честно говоря, от зимы при таком сценарии не останется и следа", – подытожил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260125/silnyy-veter-idet-na-krym--spasateli-preduprezhdayut-ob-opasnosti-1152659149.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, прогноз