Рейтинг@Mail.ru
Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260125/frantsiya-peredala-ukraine-bespilotniki-dalnostyu-do-500-kilometrov-1152667715.html
Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров - РИА Новости Крым, 25.01.2026
Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T18:07
2026-01-25T18:07
новости
франция
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_26:0:827:451_1920x0_80_0_0_ee5f85b3f28a4ff24233d0564c914378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, цитирует СМИ слова главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани. Точное число поставленных киевскому режиму беспилотников не указывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-dalnoboynykh-bespilotnikov-na-ukraine-1152643393.html
франция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:0:591:443_1920x0_80_0_0_d3db32f187ca4d74cee2a5fb447bdb10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, франция, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), украина
Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров

Беспилотники дальностью до 500 километров переданы Украине французским производителем

18:07 25.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
"(Выпускаемый – ред.) французской группой EOS Technologie дрон Rodeur, несколько единиц которого были поставлены на Украину, может преодолевать расстояния до 500 километров и оставаться в воздухе пять часов", – сказано в сообщении.
Эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, цитирует СМИ слова главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани. Точное число поставленных киевскому режиму беспилотников не указывается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
Вчера, 12:21
Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
 
НовостиФранцияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
19:28В центре Симферополя на две недели ограничат движение
19:10Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
18:54Под Варшавой в легковушку врезались два поезда: эвакуированы сотни людей
18:37На Ай-Петри девушки получили травмы при катании на тюбинге
18:22Рейд в Севастополе открыли
18:07Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
17:47Кем работает экс-глава офиса Зеленского Ермак
17:30Во Франции арестовали капитана задержанного танкера
17:10Умер бывший гитарист группы "Любэ"
16:43Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
16:07В США более полумиллиона домов обесточены из-за снежной бури
15:37В Сочи введен режим повышенной готовности
15:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
14:57Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
14:25В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби
13:55Киев несет тяжелые потери – цифры Минобороны
13:44Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
13:33В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса Нипах
13:26Опасный вирус Нипах: придет ли в Россию и ждать ли новой пандемии
Лента новостейМолния