Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров
Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 25.01.2026
2026-01-25T18:07
2026-01-25T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, цитирует СМИ слова главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани. Точное число поставленных киевскому режиму беспилотников не указывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
