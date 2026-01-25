https://crimea.ria.ru/20260125/frantsiya-peredala-ukraine-bespilotniki-dalnostyu-do-500-kilometrov-1152667715.html

Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров

Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров - РИА Новости Крым, 25.01.2026

Франция передала Украине беспилотники дальностью до 500 километров

Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 25.01.2026

2026-01-25T18:07

2026-01-25T18:07

2026-01-25T18:07

новости

франция

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_26:0:827:451_1920x0_80_0_0_ee5f85b3f28a4ff24233d0564c914378.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Французская компания-производитель беспилотников EOS Technologie передала Украине ударные дроны дальностью до 500 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Эта модель может применяться как для разведывательных миссий, так и для нанесения ударов по типу дронов-камикадзе, цитирует СМИ слова главы компании-производителя Жана-Марка Зюлиани. Точное число поставленных киевскому режиму беспилотников не указывается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260124/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-dalnoboynykh-bespilotnikov-na-ukraine-1152643393.html

франция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, франция, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), украина