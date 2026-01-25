Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год

Рейтинг@Mail.ru
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
новости
минобразования рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили в Минобрнауки РФ.Там уточнили, что в числе наиболее популярных направлений и специальностей подготовки среди поступавших в 2025 были лечебное дело, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, юриспруденция, строительство, менеджмент, информационные системы и технологии, экономика, государственное и муниципальное управление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости, минобразования рф
11:17 25.01.2026 (обновлено: 11:27 25.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили в Минобрнауки РФ.
"С учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования России в настоящее время обучается 4 846 085 студентов, что почти на 235 тысяч человек больше, чем в 2024/25 учебном году", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в числе наиболее популярных направлений и специальностей подготовки среди поступавших в 2025 были лечебное дело, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, юриспруденция, строительство, менеджмент, информационные системы и технологии, экономика, государственное и муниципальное управление.
Образование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбразование в РоссииНовостиМинобразования РФ
 
