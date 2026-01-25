https://crimea.ria.ru/20260125/chislo-studentov-v-rf-vyroslo-pochti-na-235-tysyach-za-god-1152660648.html
Число студентов в РФ выросло почти на 235 тысяч за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили в Минобрнауки РФ.Там уточнили, что в числе наиболее популярных направлений и специальностей подготовки среди поступавших в 2025 были лечебное дело, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, юриспруденция, строительство, менеджмент, информационные системы и технологии, экономика, государственное и муниципальное управление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
