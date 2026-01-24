Рейтинг@Mail.ru
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/zhitel-zaporozhskoy-oblasti-poluchil-14-let-kolonii-za-gosizmenu-1152642226.html
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего жителя Запорожской области, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T10:10
2026-01-24T10:10
госизмена
приговор
суд
запорожская область
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего жителя Запорожской области, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.В дельнейшем информация попала в руки украинской разведки для использования в деятельности против безопасности России.Кроме того, подсудимый собрал сведения о личных персональных данных работников и пациентов учреждения здравоохранения, которые хранил на своем рабочем месте в целях передачи представителям спецслужб Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госизмена, приговор, суд, запорожская область, прокуратура республики крым
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

Жителя Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за госизмену

10:10 24.01.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего жителя Запорожской области, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.
В дельнейшем информация попала в руки украинской разведки для использования в деятельности против безопасности России.
Кроме того, подсудимый собрал сведения о личных персональных данных работников и пациентов учреждения здравоохранения, которые хранил на своем рабочем месте в целях передачи представителям спецслужб Украины.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
 
ГосизменаПриговорСудЗапорожская областьПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
12:16В Севастополе при пожаре в "заброшке" обгорел мужчина
12:07Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской области
11:49Обнародована новая стратегия обороны США – что она значит для России
11:15В Севастополе будут слышны взрывы – названа причина
10:54Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи на Херсонщине
10:35Командиру ВСУ предъявили обвинение в гибели военкора Анны Прокофьевой
10:21Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
10:10Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
10:02Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья актрисы
09:51Массированные удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве и Харькове
09:30Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СК
09:15В Крыму открылся бизнес-клуб для женщин из семей участников СВО
08:52На пенсии в новых регионах выделено четыре миллиарда рублей
08:01В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
07:50Атака ВСУ на Крым и Ростовскую область: сбиты 75 дронов
07:03Какие компании заходят в первый в Крыму индустриальный парк в Феодосии
00:01В субботу Крым снова нырнет в зиму
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:12В Севастополе остановили морской транспорт
Лента новостейМолния