Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего жителя Запорожской области, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.В дельнейшем информация попала в руки украинской разведки для использования в деятельности против безопасности России.Кроме того, подсудимый собрал сведения о личных персональных данных работников и пациентов учреждения здравоохранения, которые хранил на своем рабочем месте в целях передачи представителям спецслужб Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области

госизмена, приговор, суд, запорожская область, прокуратура республики крым