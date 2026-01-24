Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
В ОАЭ обсуждались возможные параметры завершения конфликта и условия для этого – Зеленский
17:50 24.01.2026 (обновлено: 17:56 24.01.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить".
"Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
"Американская сторона поднимала вопросы возможных форматов утверждения параметров завершения… (конфликта) и необходимых для этого обстоятельств безопасности", - добавил Зеленский.
Он отмети, что делегации определили перечень вопросов на возможную следующую встречу, которая потенциально может состояться на следующей неделе.
Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме.
МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.