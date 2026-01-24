Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260124/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-v-abu-dabi-1152651296.html
Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 24.01.2026
Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T17:50
2026-01-24T17:56
владимир зеленский
украина
оаэ
россия
сша
новости
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c40a3761cb29b1e8b82cc4f13e0c2dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить".По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта."Американская сторона поднимала вопросы возможных форматов утверждения параметров завершения… (конфликта) и необходимых для этого обстоятельств безопасности", - добавил Зеленский.Он отмети, что делегации определили перечень вопросов на возможную следующую встречу, которая потенциально может состояться на следующей неделе.Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме.МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260124/peregovory-po-ukraine-prodolzhatsya-na-sleduyuschey-nedele--smi-1152650340.html
украина
оаэ
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8cd1988b98086ab46c4b4268003e2d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, оаэ , россия, сша, новости, политика, внешняя политика, новости
Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

В ОАЭ обсуждались возможные параметры завершения конфликта и условия для этого – Зеленский

17:50 24.01.2026 (обновлено: 17:56 24.01.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить".
"Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
"Американская сторона поднимала вопросы возможных форматов утверждения параметров завершения… (конфликта) и необходимых для этого обстоятельств безопасности", - добавил Зеленский.
Он отмети, что делегации определили перечень вопросов на возможную следующую встречу, которая потенциально может состояться на следующей неделе.
Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме.
МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
16:56
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
 
Владимир ЗеленскийУкраинаОАЭРоссияСШАНовостиПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
17:29США применили секретное оружие в Венесуэле – Трамп
17:21Россия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана США
17:06Подросток и двое мужчин ранены при атаке ВСУ в Запорожской области
16:56Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – СМИ
16:32Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
16:14В Киеве и Чернигове без света остаются 1,2 миллиона абонентов
15:56Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму
15:34Переговоры по Украине завершились в Абу-Даби
15:23Бригада медиков погибла в результате удара дрона ВСУ на Херсонщине
14:56Скончалась пострадавшая при взрыве учебной гранаты в Сыктывкаре
14:41Более 210 тысяч гостей приняли музеи Севастополя в новогодние праздники
14:24В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
14:12Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников
14:05Несколько районов Новороссийска подтопило после сильных ливней
13:45В Запорожской области 8000 жителей остались без света
13:28В Крыму два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем
13:02Новости СВО: киевский режим продолжает нести огромные потери
12:43В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по Украине
12:21Армия России уничтожила завод дальнобойных беспилотников на Украине
Лента новостейМолния