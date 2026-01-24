https://crimea.ria.ru/20260124/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-v-abu-dabi-1152651296.html

Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить".По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта."Американская сторона поднимала вопросы возможных форматов утверждения параметров завершения… (конфликта) и необходимых для этого обстоятельств безопасности", - добавил Зеленский.Он отмети, что делегации определили перечень вопросов на возможную следующую встречу, которая потенциально может состояться на следующей неделе.Два раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января. Встречи в общей сложности продолжались порядка семи часов, они проходили в закрытом режиме.МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

