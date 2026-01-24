ВСУ ударили по поликлинике в Каховке

https://crimea.ria.ru/20260124/vsu-udarili-po-poliklinike-v-kakhovke-1152652908.html

Украинские боевики обстреляли здание поликлиники в Каховке Херсонской области. об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 24.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли здание поликлиники в Каховке Херсонской области. об этом сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук.Как сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко ,удар был нанесен около 15:10.Приступать к восстановительным работам в поликлинике пока опасно из-за вражеской активности, добавил он.Это уже не первая за день атака ВСУ на медиков в новых регионах. Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв.В МИД России назвали целенаправленные атаки на врачей в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби осознанным шагом к эскалации конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

