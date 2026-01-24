Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление
Целенаправленная атака ВСУ на врачей скорой медицинской помощи в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби является осознанным шагом к эскалации... РИА Новости Крым, 24.01.2026
2026-01-24T18:58
2026-01-24T19:04
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мария захарова
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144897847_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_da2ef2e1f0ff1713de3bf6125d1f1e09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Целенаправленная атака ВСУ на врачей скорой медицинской помощи в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби является осознанным шагом к эскалации конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв."Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан. Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом", - заявила она.Дипломат акцентировала, что удар был нанесен на фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта.Она призвала международные профильные структуры дать объективную и беспристрастную оценку этому преступлению, подчеркнув, что "молчание и потакание подобным деяниям киевского режима недопустимы"."Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Российские следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого тяжелейшего преступления понесли неотвратимое суровое наказание", - заключила официальный представитель МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление

В МИД назвали шагом к эскалации убийство врачей на Херсонщине на фоне переговоров о мире

18:58 24.01.2026 (обновлено: 19:04 24.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Целенаправленная атака ВСУ на врачей скорой медицинской помощи в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби является осознанным шагом к эскалации конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв.
"Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан. Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом", - заявила она.
Дипломат акцентировала, что удар был нанесен на фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта.
"Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели", - отметила Захарова.
Она призвала международные профильные структуры дать объективную и беспристрастную оценку этому преступлению, подчеркнув, что "молчание и потакание подобным деяниям киевского режима недопустимы".
"Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Российские следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого тяжелейшего преступления понесли неотвратимое суровое наказание", - заключила официальный представитель МИД.
