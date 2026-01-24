https://crimea.ria.ru/20260124/vsu-na-fone-peregovorov-s-rf-ubili-medikov-skoroy--mid-sdelal-zayavlenie--1152652273.html

ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление

ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление - РИА Новости Крым, 24.01.2026

ВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявление

Целенаправленная атака ВСУ на врачей скорой медицинской помощи в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби является осознанным шагом к эскалации... РИА Новости Крым, 24.01.2026

2026-01-24T18:58

2026-01-24T18:58

2026-01-24T19:04

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

мария захарова

херсонская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144897847_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_da2ef2e1f0ff1713de3bf6125d1f1e09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Целенаправленная атака ВСУ на врачей скорой медицинской помощи в Херсонской области на фоне мирных переговоров в Абу-Даби является осознанным шагом к эскалации конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара. Кроме того, в тот же день украинский дрон ударил по машине скорой в Энергодаре Запорожской области. Там обошлось без жертв."Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА. Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан. Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом", - заявила она.Дипломат акцентировала, что удар был нанесен на фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта.Она призвала международные профильные структуры дать объективную и беспристрастную оценку этому преступлению, подчеркнув, что "молчание и потакание подобным деяниям киевского режима недопустимы"."Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Российские следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого тяжелейшего преступления понесли неотвратимое суровое наказание", - заключила официальный представитель МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260124/podrostok-i-dvoe-muzhchin-raneny-pri-atake-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1152650483.html

россия

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости