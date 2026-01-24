Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре - РИА Новости Крым, 24.01.2026
ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре
ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре - РИА Новости Крым, 24.01.2026
ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Энергодаре. Об инциденте сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 24.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Энергодаре. Об инциденте сообщил мэр города Максим Пухов.Он отметил, что бригада медиков и водитель не пострадали, но машина оказалась серьезно повреждена.Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атаковали "скорую" в Энергодаре

В Энергодаре дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи

18:14 24.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Энергодаре. Об инциденте сообщил мэр города Максим Пухов.
Он отметил, что бригада медиков и водитель не пострадали, но машина оказалась серьезно повреждена.
"Санитарный автомобиль был явно идентифицируем благодаря специальной окраске и опознавательным знакам. Несмотря на это, киевский режим направил в него БПЛА квадракоптерного типа", - написал он в Telegram.
Утром в субботу дрон ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на окраине Голой Пристани. Бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врачи погибли на месте удара.
